Un român din Italia a fost trimis în judecată după ce și-a blestemat colega de muncă
Data actualizării: 21:43 29 Apr 2026 | Data publicării: 21:02 29 Apr 2026

Un român din Italia a fost trimis în judecată după ce și-a blestemat colega de muncă
Autor: Doinița Manic

imagine cu ciocan judecata Românul este acuzat că și-a hărțuit colega de muncă. Foto: Pixabay

Un român în vârstă de 42 de ani din Italia a fost trimis în judecată după ce și-a blestemat colega de muncă.

Parchetul din Perugia a solicitat punerea sub acuzare a unui român în vârstă de 42 de ani, acuzat de hărțuirea unei colege de muncă. Femeia a raportat că a fost supusă amenințărilor, hărțuirii și agresiunii verbale. Rechizitoriul susține că a comis comportamente „cu agresiune verbală, hărțuire și amenințări repetate”, rezultând într-un model de persecuție care i-a provocat victimei „o stare persistentă și severă de anxietate și frică, având ca rezultat o perturbare a rutinei sale zilnice”, scrie umbria24.it.

Ce acuzații i se aduc românului

Potrivit autorităților din Italia, femeia ar fi fost forțată să își modifice naveta zilnică, schimbându-și programul și rutele, folosindu-și mașina pentru a evita întâlnirile cu suspectul. Conform documentelor, incidentele au avut loc în Città di Castello.

Potrivit acuzațiilor menționate în rechizitoriu, bărbatul a insultat-o și amenințat-o în mod repetat pe colega sa, chiar și în timpul orelor de lucru, făcând chiar remarci jignitoare în timp ce își îndeplinea atribuțiile de serviciu. Cu alte ocazii, ar fi intimidat-o, spunându-i că îi va avaria mașina și că „mai devreme sau mai târziu o va face să plângă, dorindu-i rău fizic”.

Printre presupusele incidente s-au numărat și strigăte și remarci agresive, însoțite de amenințări privind cunoștințele sale despre obiceiurile și programul fiicei femeii. De asemenea, românului i se reproșează o serie de mesaje în care ar fi continuat să denigreze și să intimideze victima, precum și să-l amenințe pe soțul acesteia.

Românul și-ar fi blestemat colega de muncă: Aprind lumânări la biserică pentru moartea ta

Incidentele raportate în dosarul cauzei includ, de asemenea, tentative de agresiune împotriva femeii în timpul turei sale de lucru — oprite doar prin intervenția unor terțe persoane — și prezența aproape zilnică a bărbatului în apropierea locuinței victimei, verificând mașina acesteia.

Românul ar fi făcut și remarci amenințătoare, potrivit oamenilor legii, cum ar fi: „într-o zi și pentru tine se va întoarce roata” și „mă duc la biserică să aprind lumânări pentru moartea ta”. Potrivit Parchetului din Perugia, aceste comportamente au creat un climat de presiune psihologică intensă asupra victimei, forțând-o să își schimbe radical rutina zilnică pentru a evita contactul cu bărbatul. 

