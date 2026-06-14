Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, interceptat de forțele britanice în Canalul Mânecii / UPDATE: Mesajul lui Volodimir Zelenski

Petrolier. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Forțele armate britanice au interceptat și au urcat la bordul unui petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Canalul Mânecii, duminică, într-o operațiune fără precedent, a anunțat premierul britanic Keir Starmer.

UPDATE: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit Regatului Unit pentru interceptarea petrolierului din „flota fantomă” a Rusiei în Canalul Mânecii, descriind acțiunea drept „un pas important”.

Zelenski: Europa are nevoie urgentă să poată confisca petrolul

„Aroganța Rusiei, alimentată de veniturile mari din petrol și gaze, este cea care a deschis calea acestui război, iar fiecare decizie a partenerilor care privează Rusia de bani limitează și războiul în sine”, a scris Zelenski într-o postare pe platforma X, în care i-a mulțumit personal premierului britanic Keir Starmer și „tuturor britanicilor”.

El a adăugat: „Europa are nevoie urgentă să adopte măsuri legislative care să permită nu doar reținerea petrolierelor și restricționarea transporturilor de petrol, ci și confiscarea petrolului pe care acestea îl transportă. Acest lucru va contribui cu siguranță la apropierea păcii”.





Știre inițială

Forțele armate britanice au interceptat și urcat la bordul unui petrolier rusesc din așa-numita „flotă fantomă” în Canalul Mânecii, în primele ore ale zilei de duminică, a declarat premierul britanic Keir Starmer, scrie The Guardian.

Autoritățile britanice au urcat la bordul navei sub pavilion camerunez

Într-o operațiune de șase ore, prima de acest fel condusă de Regatul Unit, comando-uri ale Infanteria Marină Regală și ofițeri ai Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) au urcat la bord și au preluat controlul navei „Smyrtos”, care naviga sub pavilionul Camerunului.

Potrivit site-ului de urmărire Marine Traffic, nava este în prezent ancorată în largul coastei comitatului Dorset, în apropiere de Weymouth. Autoritățile au precizat că aceasta va fi monitorizată pentru eventuale probleme de mediu sau siguranță.

Nava Smyrtos pe hartă, potrivit Marine Traffic. Sursa foto: Captură de ecran https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:214178/zoom:14

Autoritățile britanice spun că „Smyrtos” face parte dintr-o flotă de aproximativ 700 de nave din „flota fantomă”, responsabilă pentru transportul a circa 75% din petrolul sancționat al Rusiei. Această flotă oferă Rusiei o linie vitală de venituri, care permite vânzarea de petrol și finanțarea continuării războiului împotriva Ucrainei.

Operațiunea de duminică dimineață este prima de acest gen a Marii Britanii, anterior oferind sprijin armatei franceze într-o operațiune similară în Atlantic.

Precizările lui Keir Starmer

Pe platforma X, premierul Keir Starmer a declarat că a ordonat forțelor armate să intercepteze petrolierul în timp ce încerca să intre în Canalul Mânecii.

„Această operațiune reușită dă o nouă lovitură Rusiei și le reamintește celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu le vom permite să se ascundă”, a spus el. „Mulțumesc celor implicați, inclusiv forțelor armate și ofițerilor de aplicare a legii care țin această țară în siguranță 24 de ore din 24, 365 de zile pe an”, a mai spus premierul britanic.

Dan Jarvis, noul ministru britanic al Apărării, a declarat că astfel de operațiuni necesită „abilitate, profesionalism și curaj”.

Operațiunea a fost sprijinită de aeronave ale Maritime Air Group (Chinook, Merlin Mk4 și Wildcat), un avion RAF P-8 și navele HMS Sutherland și HMS Ledbury.

Descriind acțiunea ca o „lovitură dată bugetului de război al lui Putin”, ministerul a spus că operațiunea a fost realizată în strânsă cooperare cu Franța. De asemenea, Regatul Unit a sancționat deja peste 500 de nave, iar veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24% față de anul precedent.

Starmer a anunțat în martie că forțele britanice pot urca la bordul navelor sancționate care traversează apele lor teritoriale.

Avocatul general Richard Hermer a declarat că guvernul va urmări „flota fantomă” a Rusiei în conformitate deplină cu dreptul internațional.

Fostul ministru al forțelor armate, Al Carns, a descris operațiunea ca fiind spectaculoasă, menționând implicarea elicopterelor, a parașutării rapide și a preluării controlului navei. El a explicat că astfel de acțiuni nu au fost realizate anterior din motive legale și operaționale, dar că acum se așteaptă mai multe intervenții de acest tip.