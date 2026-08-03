Începe BAC 2026 - sesiunea de toamnă. Calendarul examenelor

Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Agerpres

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026 începe luni, 3 august, cu evaluarea competențelor. Probele scrise sunt programate să debuteze pe 10 august.

Luni, 3 august 2026, începe BAC-ul pentru elevii care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în sesiunea de vară ori care nu au susținut toate probele. Acum, ei au o nouă șansă în luna august, odată cu sesiunea de toamnă. Confom Ministerului Educației, la această etapă s-au înscris peste 33.000 de candidați.

Probele de evaluare a competențelor la BAC 2026 - sesiunea de toamnă

Sesiunea de toamnă a examenului de BAC 2026 începe pe 3 august cu probele de evaluare a competențelor. Repartizarea candidaților este următoarea:

La evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sunt peste 5.500 de candidaţi înscrişi;



La evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă sunt peste 200 de candidaţi;



La evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă internaţională s-au înscris peste 5.800 de candidaţi;

La eEvaluarea competenţelor digitale sunt peste 5.500 de candidaţi.

Perioada în care se desfășoară BAC 2026 - sesiunea toamnă

Examenul BAC 2026 - sesiunea de toamnă se va desfășura în perioada 3-24 august. În primele zile, 3-6 august, vor fi probele de competențe, iar partea scrisă este programată între 10 și 13 august.

Prima probă scrisă, la Limba şi literatura română, este programată pentru data de 10 august, iar proba obligatorie a profilului pe 11 august.

Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 13 august.

Când se afișează rezultatele la BAC 2026 - sesiunea august



Rezultatele se vor afișa pe data de 18 august, urmate de depunerea eventualelor contestaţii. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 24 august 2026.

La prima sesiune a Bacalaureatului din 2026 s-au înscris aproximativ 131.000 de candidaţi. Rezultatele finale la BAC 2026, după contestaţii, au arătat o rată de promovabilitate de 76,9%.

Condiții pentru a promova examenul de Bacalaureat

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat): să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; să susţină toate probele scrise şi să obţină cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; să obţină minimum media 6 la probele scrise.

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