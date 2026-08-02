Prof. Univ. Dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, la DC EDU: Admiterea 2026, inteligența artificială și viitorul educației

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Prof. Univ. Dr. Marian Preda, Rectorul Universității din București, este invitatul lui Sorin Ivan la DC Edu.

Viitorul învățământului superior din România va fi dezbătut la DC EDU în emisiunea realizată de Prof. Univ .Dr. Sorin Ivan. Rectorul Universității din București, Marian Preda, este invitatul ediției de luni.

Cum va arăta învățământul superior românesc în următorii ani? Ce schimbări aduce inteligența artificială în educație și cercetare? Cum abordează Universitatea din București admiterea 2026 și care sunt provocările cu care se confruntă una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din țară?

La toate aceste întrebări va răspunde Prof. Univ. Dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, invitatul ediției DC EDU de luni, 3 august, de la ora 20:00

În cadrul emisiunii vor fi abordate teme de maximă actualitate pentru elevi, studenți, profesori și părinți, de la admiterea la Universitatea din București și proiectele de dezvoltare ale instituției, până la locul universităților românești în clasamentele internaționale și viitorul educației într-o lume tot mai digitalizată.

Discuția va analiza și principalele probleme cu care se confruntă învățământul superior din România, situația cercetării științifice, importanța eticii și a integrității academice, precum și direcțiile de dezvoltare ale sistemului universitar în contextul evoluțiilor europene.

Un subiect important al ediției îl reprezintă impactul tehnologiei și al inteligenței artificiale asupra procesului educațional și a activității de cercetare. În ce măsură schimbă AI modul în care învață studenții, predau profesorii și se desfășoară cercetarea universitară? Care sunt oportunitățile și care sunt riscurile?

Totodată, rectorul Universității din București va vorbi despre legătura dintre universități și mediul socio-economic, perspectivele de carieră ale absolvenților, dar și despre măsurile care ar putea face cariera didactică mai atractivă pentru noile generații.

O ediție dedicată prezentului și viitorului educației universitare din România, cu unul dintre cei mai importanți lideri ai mediului academic românesc.