Bacalaureat 2026: Colegiul din București cu cele mai multe medii generale de 10

Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Un colegiu din București a obținut cele mai multe medii generale de 10 la Bacalaureat 2026.

Directoarea Colegiului Național „Sfântul Sava”, prof. Ana Mihaela Stoica, a declarat că instituția pe care o conduce a obținut rezultate remarcabile la Bacalaureat 2026.

Prof. Ana Mihaela Stoica a spus, la emisiunea DC EDU, moderată de Prof. univ. dr. Sorin Ivan, că din cei 238 de candidați, cinci au încheiat examenul cu media 10, cele mai multe din București, iar media generală a colegiului a fost 9,40.

Prof. Ana Mihaela Stoica: Avem cele mai multe medii generale de 10

"La Colegiul Sf. Sava, ca în fiecare an, ne mândrim cu rezultatele elevilor noștri. Am avut 238 de elevi înscriși la Bacalaureat 2026. Avem cele mai multe medii generale de 10, respectiv 5 la număr în București. Rămânem în top, ca număr de medii de 10.

Însă dacă le luăm separat, avem și la limba română 20 de medii de 10, la matematică 48 de medii de 10, iar la proba la alegere, în funcție de de profil, la fizică - 10 medii de 10, la chimie - 20 de medii de 10, la biologie - 4 medii de 10, informatică - 2 medii de 10, geografie - 4 medii de 10 și logică - 3 medii de 10", a declarat prof. Ana Mihaela Stoica.

Prof. Ana Mihaela Stoica: Media la Bacalaureat 2026 a Colegiului Național „Sfântul Sava” din București este de 9,40

"Per total, media la Bacalaureat 2026, pe Colegiul Național „Sfântul Sava” din București este de 9,40. Este un lucru foarte interesant, pentru elevii noștri, ce am observat, deși ei nu au nevoie neapărat de medie, unii dintre ei sunt deja admiși, pentru că au participat la examenele de pre-admitere la Politehnică sau sunt admiși la Medicină sau la universitate, în funcție de rezultatele pe care le-au obținut la olimpiadele naționale și internaționale, elevii își doresc note foarte mari și la BAC.

Adică, ar putea doar să se prezinte la BAC și să treacă cu o medie mai mică, însă este în natura elevului de la Colegiul Sf. Sava să aibă rezultate extraordinare și la BAC. Este o mare mândrie!", a mai spus prof. Ana Mihaela Stoica, directoarea Colegiului Național „Sfântul Sava” din București.

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