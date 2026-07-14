Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu: Două petroliere atacate de Iran în Strâmtoarea Ormuz / Noi lovituri asupra Bahreinului

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou punct critic. Sursa foto: Freepik

Cresc tensiunile din Orientul Mijlociu. Au avut loc noi bombardamente. Două petroliere au atacate de Iran în Strâmtoarea Ormuz, iar o persoană a murit.

Dacă până acum câteva săptămâni mulți credeau că pacea din Orientul Mijlociu este iminentă, în ultimele zile războiul a intrat într-o nouă fază de escaldare. În pofida memorandumului de înţelegere semnat între Washington şi Teheran pe 17 iunie pentru a pune capăt conflictului, tensiunile au atins un nou punct critic, după ce Statele Unite și Iranul au declanșat un val masiv de lovituri reciproce cu rachete și drone.

Marți, două petroliere au fost atacate de Iran în Strâmtoarea Ormuz, iar un marinar și-a pierdut viața, au raportat Emiratele Arabe Unite (EAU).

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"Ministerul Apărării anunţă că petrolierele naţionale Mombasa şi al-Bahiyah au fost ţinta a două rachete de croazieră iraniene în timp ce tranzitau pe ruta de navigaţie sudică a Strâmtorii Ormuz, în apele teritoriale omaneze", a indicat acesta pe X, transmite Agerpres, citând AFP.

Un marinar indian a murit, iar alte opt persoane au fost rănite

Acest atac s-a soldat cu decesul "unui membru de naţionalitate indiană al echipajului aflat la bordul petrolierului Mombasa şi rănirea altor opt persoane, dintre care patru grav", a precizat ministerul.

Printre răniţi, şase sunt indieni şi doi ucraineni, a precizat sursa, menţionând că tancurile petroliere au suferit daune în urma unor incendii la bord care au fost ulterior controlate.

Ministerul Apărării din EAU a condamnat "acest atac flagrant, considerat o încălcare gravă şi o infracţiune evidentă a dreptului internaţional, care ameninţă securitatea şi stabilitatea regiunii".

Emiratele Arabe Unite spun că vor "răspunde acestei escaladări"

Emiratele anunţă că "îşi rezervă pe deplin dreptul de a răspunde acestei escaladări".

Navele comerciale au fost puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu începând cu 1 martie, când Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz ca represalii la atacurile americane şi israeliene.

Reamintim că traficul maritim a fost reluat după semnarea memorandumului de înţelegere între Washington şi Teheran, însă Iranul repetă că nu va exista o revenire la situaţia de dinaintea războiului, când tranzitul prin strâmtoare era gratuit, şi ameninţă navele tentate să ocolească singura rută pe care a autorizat-o, de-a lungul coastelor sale.

Donald Trump vrea să introducă o taxă pentru navele care doresc să traverseze Strâmtoarea Ormuz

Această trecere strategică pentru comerţul mondial cu hidrocarburi constituie un punct major de dispută între Washington şi Teheran.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni restabilirea blocadei americane asupra porturilor iraniene şi a declarat că vrea să introducă o taxă pentru navele care doresc să traverseze Strâmtoarea Ormuz.

Patru explozii în apropiere de Bandar Abbas

Patru explozii au fost auzite luni seară în apropiere de Bandar Abbas, un oraş-port din sudul Iranului situat pe Strâmtoarea Ormuz, a transmis IRNA.

Agenţia IRNA a relatat că unul dintre jurnaliştii săi din provincia Hormozgan, unde se află Bandar Abbas, a auzit patru explozii la est de oraş. Potrivit acestuia, autorităţile nu au dezvăluit deocamdată cauza exploziilor.

Gardienii Revoluţiei revendică noi lovituri asupra Bahreinului

Totodată, Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran (IRGC) au anunţat că au lovit mai multe instalaţii în Bahrein, inclusiv o clădire care găzduieşte forţele americane, potrivit unui comunicat difuzat marţi dimineaţă de televiziunea de stat.

Marina armatei ideologice a Iranului "a vizat şi a lovit mai multe depozite de sprijin cu arme, un centru de comunicaţii prin satelit şi clădirea rezidenţială a forţelor americane de la baza Juffair din Bahrein", au spus GIRC în acest mesaj.