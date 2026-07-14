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Lula da Silva: Statele Unite ar deveni 'pirați' dacă ar taxa tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 14 Iul 2026
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Lula da Silva: Statele Unite ar deveni 'pirați' dacă ar taxa tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a afirmat luni că Statele Unite ar deveni 'pirați' dacă ar impune o taxă navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, așa cum a sugerat omologul său american Donald Trump.

Într-un mesaj pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a evocat introducerea unei taxe pe care ar încasa-o Statele Unite, echivalentă cu '20% din valoarea încărcăturilor' navelor care doresc să traverseze strâmtoarea, notează AFP.

'În trecut, acest lucru era considerat piraterie', a declarat Lula da Silva în cadrul unui eveniment public la Sao Caetano do Sul, în statul Sao Paulo.

'O țară importantă precum Statele Unite, despre care cred că a luptat mult timp împotriva pirateriei, nu se poate comporta astăzi ca un pirat', a adăugat el. (Agerpres)

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