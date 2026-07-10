După ce ROMATSA a fost lăsată fără bani, și agenţia de trafic aerian din Polonia riscă pierderea finanţării în speța cu Pfizer

Anunțul a fost făcut de genţia Poloneză pentru Servicii de Navigaţie Aeriană (PANSA). Sursa foto: Pexels

După cazul ROMATSA, şi agenţia de trafic aerian din Polonia riscă pierderea finanţării în speța Pfizer.

După cazul ROMATSA, regia autonomă care deține monopolul serviciilor de trafic aerian în România, și organizația care administrează controlul traficului aerian în Polonia ar putea afectată de scandalul vaccinurilor anti-COVID.

Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană (PANSA) ar putea pierde taxe de transport aerian în valoare de peste 80% din veniturile sale, din cauza unei hotărâri judecătorești belgiene în cazul intentat de producătorul farmaceutic Pfizer împotriva Poloniei pentru neplata vaccinurilor împotriva COVID-19, scrie Reuters.

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PANSA anunță că va contesta măsura

PANSA a declarat că a fost informată de Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (EUROCONTROL), cu sediul la Bruxelles, că banii care îi sunt cuveniți din taxele de la companiile aeriene au fost confiscați în legătură cu hotărârea din aprilie. Totodată, agenția a anunțat că pregătește o acțiune în instanță, deoarece cazul nu are legătură cu operațiunile sale, dar și că în acest moment ia măsuri pentru a-și asigura resurse financiare pentru operațiuni neîntrerupte.

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"Primirea unui titlu executoriu din partea Eurocontrol înseamnă că organizaţia este obligată să reţină toate fondurile provenite din taxele de survol destinate PANSA - atât cele colectate în prezent, cât şi plăţile viitoare - până când cererea Pfizer va fi satisfăcută sau cazul va fi soluţionat în alt mod", a transmis PANSA într-un comunicat.

Donald Tusk spune că nu va părăsi PANSA

Premierul Poloniei, Donald Tusk, care dă vina pe guvernul anterior pentru această situație, a declarat într-o conferință de presă că guvernul nu va părăsi PANSA.

„Bătălia noastră juridică este în desfășurare, dar amenințarea este evidentă”, a spus el.

De cealaltă parte, Pfizer a declarat că „hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns de succes la pandemie în Europa” și că firma ia măsurile adecvate pentru aplicarea legii.

Scandalul vaccinurilor anti-COVID

Reamintim că în luna aprilie un tribunal din Bruxelles a dispus ca Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-Covid comandate de la Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro.

Ulterior, Pfizer a dat în judecată România și Polonia pentru a impune executarea acestor contracte de achiziție, pe care, în urma încheierii pandemiei, ambele țări au refuzat să le îndeplinească integral.

Săptămâna trecută, EUROCONTROL a notificat ROMATSA că fondurile virate către regie sunt blocate până la clarificarea procedurii de executare silită inițiate de Pfizer împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3.419.721.100,56 RON (principal și dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 EUR. Ulterior, premierul Ilie Bolojan a anunțat că România va contesta măsura la Bruxelles.