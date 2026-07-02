ROMATSA rămâne fără bani dacă statul nu achită datoria Pfizer. A fost notificat EUROCONTROL

Sursa foto: Facebook Romatsa R.A

Pfizer a notificat EUROCONTROL pentru executarea datoriei pe care statul român o are, după ce a comandat vaccinuri anti-Covid pe care nu le-a achitat.

Compania europeană Eurocontrol a notificat ROMATSA cu privire la instituirea unei popriri în cadrul procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român. Astăzi, avocații României în acest litigiu ar merge la Ministerul Finanțelor pentru a găsi o soluție pentru deblocarea conturilor ROMATSA.

Statul român are de achitat 700 de milioane de euro către Pfizer. Măsura vizează recuperarea banilor pentru vaccinurile anti Covid pe care România le-a comandat, dar nu le-a mai achitat, iar autoritățile române încearcă să obțină suspendarea executării.

ROMATSA încasează banii pentru dirijarea avioanelor prin intermediul Eurocontrol, organizația europeană care colectează taxele de survenire de la companiile aeriene. În aceste momente, Romatsa mai are lichidități în vederea funcționării, conform Antena 3 CNN, dar, dacă, odată popriți, banii cuveniți României pentru zborurile care ne tranzitează spațiul aerian nu mai ajung la București, ci vor fi blocați într-un cont de indisponibilizare până la concurența sumei datorate.

EUROCONTROL este obligată să declare executorului, în termen de 15 zile, totalul sumelor deținute sau datorate României (inclusiv prin intermediul ROMATSA), iar ulterior să indisponibilizeze sumele existente și cele care urmează să fie încasate, fără efectuarea de plăți către alte părți decât beneficiarul popririi, conform sursei citate.

Nu e prima oară când Romatsa trece prin asta. În 2015, frații Micula au pus poprire pe aceleași conturi. Patru ani mai târziu, Guvernul Orban a trebuit să le achite 900 de milioane de lei.