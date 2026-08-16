Prevederea despre ANRE care nu trebuia să lipsească din PNRR, "scăpată" de Cristian Ghinea

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PNRR trebuia să conţină o prevedere importantă despre ANRE, spune Iulian Iancu, expert în energie. Acesta afirmă că senatorul Cristian Ghinea trebuia să introducă prevederea în planul trimis la Bruxelles.

Capacitatea statului de a verifica corectitudinea tarifelor și a investițiilor din piața de energie a fost sever afectată de tăierile de personal și de reducerile salariale din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), susține Iulian Iancu. Potrivit acestuia, lipsa cadrelor de specialitate lasă instituția într-o poziție de vulnerabilitate în raport cu marile companii din domeniu.

"România mai are un singur braţ care poate să mai gestioneze sectorul energetic la nivel de reglementare, ANRE. Ce a făcut domnul Bolojan în vestitul său program de austeritate? A diminuat personalul Autorităţii şi le-a tăiat salariile. Diminuând personalul, au plecat cei la limită de vârstă. Au plecat toţi, ăia erau oameni foarte buni şi foarte experimentaţi. Alţii au plecat pentru că li s-au făcut oferte de către multinaţionale. Care le-au zis "ce staţi acolo pe salariile alea, veniţi aici". Cine este Autoritatea? Este braţul statului român, care investighează, controlează şi reglementează preţul. Autoritatea stabileşte dacă operatorul a făcut costurile în realitate, dacă sunt corecte şi dacă i le recunoaşte în tarif. Ori dacă nu au personal şi ce au avut au dat afară, cum mai pot să facă verificări? Spre exemplu, există un singur om care se ocupă de ENGIE. Un singur om! La sfârşitul anului, operatorul vine şi zice "am făcut 47.000 de branşamente, am făcut investiţii de 26 de miliarde. Vă rog să mi le recunoaşteţi". Cum poate omul ăla să verifice?

Cum să disponibilezi la ANRE, care e braţul tău cel mai puternic? Tu acolo trebuia să angajezi oameni, să ai grijă să aibă cele mai mari salarii, ca să vină cei mai buni specialişti. Nu îi dai afară", a punctat expertul în energie.

Salariile de la ANRE au fost subiect de dezbatere în societate, însă Iulian Iancu atrage atenţia că la alte autorităţi ale statului sunt deja salarii mari, fără ca instituţiile să rezolve problemele celor interesaţi.

"A deranjat foarte mult că ăia de la ANRE au salarii foarte mari. Am văzut că preşedinta de la Autoritatea pentru Garanţii în Agricultură are 12.000 euro pe lună, iar fermierii se plâng că nu beneficiază de garanţii. 12.000 euro pe lună. Intri în CV-ul dânsei şi afli că a făcut o facultate care nu a fost licenţiată. Deci nu poţi, cu un astfel de comportament, să îţi vulnerabilizezi cea mai importantă Autoritate a statului. Acum se vede rolul ei!

Autoritatea ce făcea? Era parte a procesului de stabilire măsurilor privind liberalizarea, investiţiile, priorităţile şi scăderea tarifului. Pentru că tarifele majorate, majorate, majorate au o scadenţă. La un moment dat, operatorii trebuie să justifice investiţiile la nivelul acelor tarife. Dacă nu pot proba, se diminuează automat tariful. Cine face acest control, cine face această verificare?", a declarat Iulian Iancu.

Prevederea despre ANRE care nu trebuia să lipsească din PNRR, "scăpată" de Cristian Ghinea

Iulian Iancu atrage atenţia asupra unei prevederi care nu există în PNRR, dar care ar fi putut rezolva întreaga problemă.

"PNRR-ul acesta al domnului cu pricina, nici nu vreau să îi mai dau numele, Cristian Ghinea, că e de foarte tristă amintire pentru noi toţi, trebuia să aibă o prevedere explicită şi finanţată ca ANRE să aibă o platformă care corelează toate datele şi informaţiile într-un singur loc de la toţi operatorii. Adică? Avem o platformă la Transelectrica, una la distribuitori, una la ANRE. Toate sunt dispersate şi niciuna nu e corelată. Dacă finanţam, ştiam, spre exemplu, că ENGIE a finanţat o conductă în Bucureşti de 17 km, înlocuieşte o conductă veche de 60 de ani. A început în ianuarie, monitorizez lună de lună, printr-o apăsare de buton, şi la sfârşit de an când venea să raporteze că a terminat-o eu vedeam că e în faza de 60% şi nu recunoşteam costul. Dar acum, ANRE nu are capacitatea fizică să numere milioanele de pagini pe care trebuie să le verifice un angajat", a declarat Iulian Iancu.