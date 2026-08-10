Apele Române: Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunţată faţă de estimări

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Nivelul Dunării la Cernavodă a ajuns la doar trei centimetri peste pragul minim necesar pentru funcționarea Centralei Nucleare, iar Apele Române avertizează că scăderea este mai accentuată decât estimările inițiale. Autoritățile continuă lucrările de dragaj pentru a menține alimentarea cu apă a centralei.

Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcţionarea Centralei, este de -230 cm iar în acest moment nivelul apei în zonă este -227 cm, a anunţat, luni seara, Administraţia Naţională Apele Române.

"Mâine se vor continua acţiunile de dragaj ale AFDJ în zona din aval a braţului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influenţă în scurgerea apelor. Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunţată faţă de estimările de până în prezent. Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcţionarea Centralei este de -230 cm. În acest moment, nivelul apei la Cernavodă este -227 cm", a arătat sursa citată.

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Nivelul Dunării, în scădere. Debitul, staționar la intrarea în țară

Anterior, ANAR a recomandat Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos să continue acţiunile de dragare, în vederea asigurării scurgerii apelor spre Centrala de la Cernavodă, în condiţiile în care, în zonă, nivelul Dunării a scăzut şi luni cu 5 cm faţă de ziua precedentă.

Debitul Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, se va menţine staţionar, la valoarea de 1.400 mc/s, până la 17 august, în condiţiile în care media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s.

Autoritățile au scufundat patru barje pentru a ridica nivelul pe Dunărea Veche

În ultima săptămână, autorităţile au desfăşurat mai multe acţiuni pentru a menţine un nivel al apei care să permită funcţionarea Grupului 2 de la Cernavodă, printre care scufundarea a patru barje în cadrul intervenţiei de redirecţionare a unei părţi din debitul Dunării către braţul Bala şi dislocarea stâncii Pârjoaia, din apropierea aceluiaşi braţ.

La sfârşitul lunii iulie, a fost declarată stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării.

Guvernul a alocat 5,1 milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru continuarea lucrărilor de dragaj pe Dunăre

Guvernul a alocat, în şedinţa de luni, 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea, proiect realizat pentru a asigura debitul de apă necesar funcţionării în siguranţă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul secetei hidrologice severe din această perioadă.

Potrivit unui comunicat al Executivului, pentru un nivel optim al fluviului Dunărea, specialiştii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcaţia braţelor Bala şi Dunărea Veche.

"Alocarea de astăzi reprezintă o completare a finanţării de 7 milioane de lei aprobată în şedinţa din 31 iulie 2026 pentru intervenţia de redistribuire a debitelor la bifurcaţia Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. Banii aprobaţi astăzi vin în completarea acestui efort, asigurând continuitatea intervenţiilor pe fluviu până la încetarea stării de alertă", se arată în comunicat.

Suma de 5,1 milioane de lei, care va fi alocată din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, va fi folosită exclusiv pentru lucrări de dragaj (adâncirea albiei fluviului) în două zone critice: punctul critic Cochirleni (km fluvial 309-304) - 2,55 milioane lei pentru extragerea a aproximativ 50.000 de metri cubi de material şi punctul critic Caragheorghe - Turcescu (km fluvial 345-342) - 2,55 milioane lei pentru dragarea a încă 50.000 de metri cubi.

"Intervenţia are caracter temporar, etapizat şi monitorizat, urmând a fi realizată cu respectarea legislaţiei aplicabile în domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi securităţii nucleare. Prin aceste acţiuni, Guvernul, prin autorităţile implicate, se asigură că sunt implementate măsurile necesare pentru asigurarea producţiei de energie electrică la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă", se menţionează în comunicat.