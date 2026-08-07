Mesaj de avertizare înaintea verdictului Moody's. Adrian Negrescu: ”Este începutul unui countdown”

Foto: Unsplash

O eventuală retrogradare a României de către agenţia de rating Moody's nu ar însemna automat trecerea ţării în categoria "junk", însă ar face ca evaluarea Standard & Poor's din 2 octombrie să devină...

O eventuală retrogradare a României de către agenţia de rating Moody's nu ar însemna automat trecerea ţării în categoria "junk", însă ar face ca evaluarea Standard & Poor's din 2 octombrie să devină decisivă pentru menţinerea calificativului investment grade, notează consultantul economic Adrian Negrescu.

„Vinerea Mare” pentru finanțele României: Ce spune Adrian Negrescu înaintea verdictului Moody's

"Astăzi este un fel de Vinerea Mare în zona financiară pentru România. Indiferent de decizia pe care o va anunţa diseară Moody's, este important de spus că nu e o sentinţă finală, ci începutul unei numărători inverse. Diferenţa faţă de Fitch ţine de metodă. Moody's pune greutate mai mare pe perspectivele fiscale şi pe stabilitatea politică pe termen mediu. Fitch a privit în special execuţia bugetară pe şase luni. Iar execuţia de până acum e cel mai bun argument pe care România îl are: deficit semestrial în jur de 2% din PIB. Stabilitatea politică pe termen mediu e exact ce lipseşte", a scris acesta, vineri, pe o rețea socială.

Riscuri mai mari acum după avertismentul Moody's din martie 2026

Conform analistului, în martie 2026, Moody's avertizase deja asupra "oboselii de reformă, a rotaţiei premierului în coaliţia de patru partide din prima jumătate a lui 2027 şi a alegerilor parlamentare din 2028".

"Toate aceste riscuri sunt astăzi mai mari, nu mai mici. Daniel Dăianu, şeful Consiliului Fiscal, a spus-o clar: Moody's lucrează cu aceleaşi date. Guvernul, BNR şi Nazare nu pot veni cu alte cifre. Dacă agenţia decide totuşi altfel, semnalul nu mai e despre numere. E despre judecata calitativă asupra capacităţii de guvernare. Iar acel semnal ajunge direct pe masa S&P, pe 2 octombrie.

Scenariul în care decizia dată de Standard & Poor's va fi hotărâtoare

Dacă Moody's contrazice Fitch, apare un split rating: două agenţii ţin România în investment grade, una o trece în zona speculativă. Nu înseamnă că ţara a intrat automat în junk. Confuzia dintre cele două situaţii e periculoasă. Un split rating transformă România într-un caz de "ultima agenţie decide", a explicat consultantul economic.

Adrian Negrescu spune că, în cazul unui "split rating", atenţia pieţelor s-ar muta asupra evaluării pe care Standard & Poor's urmează să o facă la 2 octombrie.

"Piaţa începe să preţuiască din timp scenariul în care cade şi al doilea calificativ. Atunci se declanşează excluderea din indici şi vânzările forţate. Retrogradarea de la Moody's nu ar fi evenimentul final. Ar fi startul unei numărători de opt săptămâni. România nu are în faţă o singură decizie. Are o secvenţă. Fitch a cumpărat două luni. Moody's decide diseară dacă acele două luni devin răgaz sau countdown", a mai scris Negrescu.

Fitch a menținut ratingul la "BBB minus"

În urmă cu o săptămână, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă.

Toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's Ratings şi Fitch Ratings) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, fapt care plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii - n.r.).

Vezi și - Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu explică de ce Fitch nu a retrogradat România în „junk”