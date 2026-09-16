Condițiile de înscriere la Programul AFM pentru baterii de stocare. Finanțare de până la 15.000 de lei

Panouri fotovoltaice. Sursa foto: Pexels

Persoanele fizice care au statut de prosumator pot primi până la 15.000 de lei de la AFM pentru achiziția unei baterii de stocare, în cadrul Programului național pentru baterii. Bugetul total este de 400 milioane de lei.

Conform ghidului final publicat în Monitorul Oficial pe 14 septembrie 2026, Programul național pentru baterii este adresat persoanelor fizice care au calitatea de prosumator.

Condiții de înscriere la Programul național pentru baterii al AFM

Sunt mai multe condițiile principale de înscriere. Beneficiarul trebuie să fie o persoană fizică, cu statut de prosumator. Bateria trebuie să fie nouă, cu o capacitate de minimum 10 kWh.

Finanțarea AFM este de maximum 75% din valoarea proiectului, însă nu mai mult de 15.000 de lei, TVA inclus. Contribuția proprie este de minimum 25% din valoarea proiectului. Costul eligibil este de maximum 1.500 lei/kWh, TVA inclus.

Sistemul trebuie să fie compatibil cu instalația fotovoltaică existentă. Trebuie să deservească locul de consum/producție pentru care solicitantul este prosumator. De asemenea, bateria trebuie să aibă minimum 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare și o garanție de minimum 5 ani. De menționat că sunt acceptate tehnologii precum Li-Ion, LiFePO4 și Na-Ion. Atenție,bateriile plumb-acid nu sunt eligibile.

Solicitantul nu trebuie să aibă datorii restante, nici la bugetul de stat, nici la bugetele locale. Dubla finanțare pentru aceleași cheltuieli eligibile este interzisă. Dacă ai beneficiat anterior de un alt program de sprijin, poți cere finanțare și pentru baterie, în aceleași condiții ca ceilalți prosumatori, dar să nu fie finanțate de două ori aceleași cheltuieli.

AFM va anunța când începe efectiv Programul pentru baterii

După închiderea sesiunii, proiectele vor fi ordonate având în vedere punctajul. Finanțarea se acordă în limita bugetului disponibil. Punctajul se oferă pentru contribuția proprie și capacitatea bateriei. Fiecare criteriu are maximum 50 de puncte. AFM va anunța în curând perioada efectivă de înscriere și detaliile operaționale ale sesiunii.