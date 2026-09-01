Eșecul PNRR și majorarea taxelor, piatră de moară la gâtul lui Bolojan. Elena Cristian: „Voia să vină pe un cal alb la Cotroceni, dar românii nu-l vor”

Elena Cristian, analist DC Business

Ambițiile politice ale premierului interimar demis Ilie Bolojan spre fotoliul de la Palatul Cotroceni întâmpină obstacole majore generate de eșecul PNRR și a sărăcirii accentuate a românilor, care nu își mai permit să își achite facturile, cumpărăturile lunare și nevoile de zi cu zi.

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat dur prestația premierului interimar demis Ilie Bolojan și a clasei politice, în contextul pierderii unor sume uriașe de bani din PNRR.

Închiderea PNRR a evidențiat, per total, că politicienii au pus interesele personale și de partid înaintea proiectelor importante pentru România. În urma acestor eșecuri, Elena Cristian consideră puțin probabil ca Bolojan să fie susținut și votat de români la următoarele alegerile prezidențiale, în contextul ambițiilor sale de a-și pregăti drumul spre Cotroceni, în contrast cu sărăcirea accentuată a populației.

În opinia sa, țara are nevoie de lideri cu o viziune diferită.

Elena Cristian: "Lucrurile nu au evoluat așa cum se aștepta Ilie Bolojan"

"Probabil domnul Bolojan voia să fie acel premier, care salvează România, dintr-o criză profundă, și să vină pe un cal alb, să i se deschidă ușile la Palatul Victoria și apoi la Palatul Cotroceni. Dar lucrurile nu au evoluat așa cum se aștepta.

Ceea ce se întâmplă astăzi și mă refer exact la momentul 31 august - 1 septembrie 2026, linia trasă la PNRR ne arată calitatea profesională, nu slabă, ci foarte slabă a clasei politice. Vorbim despre politicieni, care nu au reușit să pună interesul României și acele proiecte importante pentru țară înaintea propriilor interese sau de partid, ale camarilei politice ș.a.m.d. Despre asta vorbim.

Poate să își pregătească domnul Bolojan oricât dorește candidatura pentru alegerile prezidențiale, însă nu cred că românii îl vor... românii care acum sunt nevoiți să închidă lumina, care se duc în market și nu au cu ce să își achite cumpărăturile lunare, românii care se duc la farmacie și nu își mai pot permite rețeta cu medicamente, românii care au de cumpărat rechizite școlare, începe școala în câteva zile.

Prin urmare, nu cred că acești români îl vor vota pe domnul Bolojan să devină președintele României. Cred că este nevoie de altfel de oameni, cu o altfel de viziune pentru a conduce România", a declarat Elena Cristian, analist DC Business, într-o intervenție la România TV.

De menționat faptul că din 80 de miliarde de euro promise din PNRR, România a absorbit circa 13 miliarde de euro, iar două sume de bani uriașe au fost ratate "pe ultima sută de metri".

Două sume mari din PNRR pierdute de România "pe ultima sută de metri". Ilie Bolojan: Guvernul n-are nicio responsabilitate

Amintim că premierul interimar demis Ilie Bolojan a anunțat, luni, 31 august, în ziua termenului-limită pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cele două sume importante pe care România le-a pierdut "pe ultima sută de metri".

Este vorba despre cei 770 de milioane de euro, reprezentând penalități pentru neîndeplinirea jalonului privind noua Lege a Salarizării și despre alte 100 de milioane de euro, aferente jalonului de decarbonizare.

"Dacă ar fi să exprim și aspectele care n-au fost cele mai bune, putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă. Este vorba de 770 de milioane de euro care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR care nu a fost îndeplinit.

Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea Legii Salarizării și Guvernul pe care îl reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să trecem legea. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru. De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro, aferentă jalonului de decarbonizare", a declarat Ilie Bolojan, luni, în cadrul unei conferințe de presă la Târgu Mureș.

"Reformele" economice ale lui Bolojan, cu majorări de taxe și impozite, lovitură cumplită pentru români și mediul de afaceri

Amintim și măsurile economice luate de guvernul Bolojan în ultimul an, prin majorarea de taxe și impozite care au lovit cumplit mediul privat și cetățenii români.

Cele mai importante creșteri care au afectat direct populația au fost TVA-ul de 21%, accizele mai mari și impozitele locale mai mari. Investitorii și antreprenorii au fost afectați în special de creșterea impozitului pe dividende la 16%.