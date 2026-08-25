Ce trebuie să facă un proprietar după ce cumpără un apartament în Sectorul 4 pentru a-l declara fiscal

De ce să alegi un apartament în locul unei case: 5 argumente practice

Cumpărarea unui apartament nu se încheie odată cu semnarea actelor la notar și primirea cheilor.

Noul proprietar trebuie să declare imobilul la organul fiscal local, iar pentru această procedură există un termen care trebuie respectat.

În cazul unui apartament cumpărat în Sectorul 4 al Capitalei, declarația poate fi depusă online, prin intermediul platformei start.ps4.ro.

Cum declari fiscal apartamentul cumpărat în Sectorul 4

Proprietarul trebuie să intre pe platforma start.ps4.ro și să urmeze traseul:

*Depune o cerere → DGITL4 → Persoane fizice → Clădiri → punctul 1, 2 sau 3*, în funcție de destinația imobilului.

Categoria care trebuie selectată diferă în funcție de modul în care este folosit apartamentul:

rezidențial, dacă imobilul este folosit pentru locuit;

nerezidențial, dacă în acesta se desfășoară activități economice;

mixt, dacă apartamentul este utilizat atât pentru locuit, cât și pentru desfășurarea unor activități economice.

Procedura este și mai simplă pentru contribuabilii care au deja un cont în aplicația Primăria Sectorului 4. Solicitarea poate fi depusă direct de acolo.

Termenul important: 30 de zile de la cumpărarea apartamentului

Potrivit prevederilor legale, atunci când o persoană dobândește sau construiește o clădire în cursul anului, aceasta are obligația să depună declarația fiscală la organul fiscal local în raza căruia se află imobilul.

Declarația trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data dobândirii apartamentului. Impozitul pe clădire va fi datorat începând cu 1 ianuarie a anului următor.

Ce se întâmplă dacă uiți să declari apartamentul

Termenul de 30 de zile nu este unul pur orientativ. Dacă proprietarul nu își îndeplinește obligația de declarare în perioada prevăzută de lege, poate fi sancționat contravențional.

Așadar, după cumpărarea unui apartament în Sectorul 4, pe lângă formalitățile legate de contract, utilități sau eventual schimbarea domiciliului, trebuie bifată și declararea fiscală a noii proprietăți.