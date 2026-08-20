”Numerarul este aici pentru a rămâne”. Se schimbă bancnotele EURO. Propunerile Băncii Centrale FOTO

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Banca Europeană Centrală întărește utilizarea numerarului în Europa prin bancnote mai aproape de oameni.

”Numerarul este aici pentru a rămâne” este semnalul dat de Banca Centrală Europeană (BCE), în contextul creșterii plăților cu cardul și convingerilor tot mai accentuate că numerarul ar urma să fie înlocuit cu o monedă digitală.

În acest context, moneda euro ține pasul cu vremurile. Vor apărea noi bancnote. Imagini ușor de recunoscut vor fi pe noile bancnote în locul motivelor abstracte. De asemenea, elementele de securitate vor fi mai stricte. Designul este conceput pentru a fi mai aproape de cetățeni.

BCE a înaintat propunerile de design pentru noile bancnote în iulie. Acestea marchează o ruptură clară față de cele aflate, în prezent, în circulație. Este pentru prima dată când Banca Centrală trasează o linie atât de vizibilă de discontinuitate.

Noile bancnote, în circulație din 2029

”Suntem în desfășurare cu prima revizuire vizuală completă a bancnotelor euro, cu teme, motive și design noi, cu scopul de a aduce viitoarele bancnote și mai aproape de europeni”, a declarat directorul BCE pentru bancnote, Doris Schneeberger, pentru Euronews.

Sunt mai multe variante propuse: mai multe serii reprezintă figuri emblematice din artă, muzică, literatură și clădiri ușor de recunoscut de către europeni, altele prezintă păsări, în special, și locuri, după cum puteți vedea, o parte, în GALERIA FOTO.

Cetățenii europeni pot alege varianta cea mai potrivită într-un sondaj, AICI.

Intrarea în circulație a noilor bancnote euro va dura câțiva ani. O sursă din sectorul bancar a declarat pentru Euronews că noile bancnote ar putea fi introduse în 2029.

”Bancnotele euro sunt mai mult decât un mijloc de plată- sunt una dintre cele mai tangibile expresii ale Europei”, a declarat Christine Lagarde, președinta BCE. ”Prin designuri care combină frumusețea și semnificația, acestea vor consolida identitatea noastră comună” a mai spus ea.

Au fost peste 1.200 de propuneri. Au rămas numai 10

Propunerile selectate sunt rezultatul unui concurs de design la nivelul Uniunii Europene. Au fost primite peste 1.200 de candidaturi de la designeri grafici, dintre care 25 au fost invitați să creeze propuneri de design pentru una sau ambele teme. Un juriu independent compus din 21 de experți din diferite domenii, cum ar fi designul grafic, comunicarea, neuroștiința și istoria, fiecare nominalizat de o bancă centrală din zona euro, a selectat apoi zece propuneri de design.

Sondajul public va rămâne deschis până la 21 septembrie 2026. Un sondaj separat, cu aceleași întrebări, va fi realizat în paralel de o companie de cercetare independentă, pe un eșantion reprezentativ de cetățeni din zona euro.