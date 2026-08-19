Bani pentru românii care consumă mai puțină energie. Anunțul ANRE

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ANRE introduce un nou mecanism prin care consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea consumului de energie electrică.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou mecanism de piaţă prin care consumatorii eligibili - direct sau prin furnizori şi agregatori - pot fi remuneraţi pentru reducerea temporară şi voluntară a consumului de energie electrică.

Flexibilitatea consumului. Serviciul nu este destinat exclusiv situaţiilor de criză

Potrivit unui comunicat al ANRE, noul mecanism introduce în piaţa de energie o resursă suplimentară, respectiv flexibilitatea consumului. Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide că este mai eficient economic să îşi reducă temporar consumul şi să valorifice această flexibilitate pe piaţă.

Serviciul nu este destinat exclusiv situaţiilor de criză şi nu reprezintă o formă de raţionalizare a consumului. Participarea este complet voluntară, iar decizia aparţine consumatorului, în funcţie de propriile nevoi operaţionale şi de condiţiile economice din piaţă, susţin reprezentanţii autorităţii de reglementare.

"Prin acest regulament, flexibilitatea consumului devine o resursă care poate avea o valoare şi un preţ în piaţa de energie. Nu vorbim despre raţionalizare şi nici despre un mecanism rezervat exclusiv situaţiilor de criză. Vorbim despre posibilitatea unui consumator de a decide singur că, într-un anumit interval şi la un anumit preţ, este mai avantajos să reducă temporar consumul şi să fie plătit pentru această flexibilitate. Până acum ne-am obişnuit să privim echilibrarea sistemului în primul rând din perspectiva producţiei: dacă avem nevoie de mai multă energie, creştem producţia. Prin acest mecanism introducem şi cealaltă parte a ecuaţiei: în anumite momente, poate fi mai eficient şi mai ieftin să reducem voluntar cererea. Transformăm astfel consumatorii din participanţi pasivi în parteneri activi ai Sistemului Energetic Naţional. Este un instrument de piaţă, bazat pe competiţie şi pe decizia economică a fiecărui participant", a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu, citat în comunicat.

ANRE explică şi modul de funcţionare

Potrivit Autorităţii, mecanismul poate contribui atât la gestionarea unor perioade dificile pentru Sistemul Energetic Naţional - deficit de resurse, temperaturi extreme, indisponibilităţi importante de producţie sau limitări ale capacităţii de import - cât şi la funcţionarea normală a pieţei, atunci când nivelul preţurilor face atractivă pentru consumator reducerea temporară a consumului.

În plus, activarea flexibilităţii consumului reduce presiunea asupra pieţei de echilibrare. Atunci când sistemul se poate echilibra prin reducerea voluntară a cererii, scade nevoia de a apela la resurse de echilibrare scumpe, ale căror costuri sunt ulterior decontate tot de către consumatori, precizează reprezentanţii ANRE. Practic, fiecare MWh de flexibilitate contractat la un preţ competitiv înlocuieşte o resursă mai costisitoare din piaţa de echilibrare, cu efect direct asupra costului total suportat de piaţă.

ANRE explică şi modul de funcţionare a serviciului de flexibilitate a consumului.

"Transelectrica stabileşte necesarul de flexibilitate şi organizează o licitaţie pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuşi să o reducă şi preţul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Reducerea efectivă a consumului este verificată prin datele de măsurare, prin raportare la profilul de consum stabilit conform regulamentului. Consumatorii care îşi respectă angajamentul sunt remuneraţi conform rezultatului mecanismului de piaţă", se mai menţionează în comunicat, conform Agerpres.

Care e situația energiei electrice în această săptămână: Anunțul Ministerului Energiei

Potrivit unui comunicat de presă, în urma analizei situației energetice, autoritățile au concluzionat că România nu ar trebui să întâmpine probleme majore în asigurarea energiei electrice în această săptămână.

„Astăzi, la sediul Dispecerului Energetic Național, a avut loc o reuniune a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

În cadrul reuniunii, a fost analizată situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare.

La reuniune au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Transelectrica și ai Dispecerului Energetic Național, precum și reprezentanți ai principalilor producători și distribuitori de energie electrică din România și ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). De asemenea, au fost invitați reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române” și ai Institutului Național de Meteorologie.

În cadrul Comandamentului au fost analizate prognozele meteorologice pentru următoarele 10 zile, situația capacităților de producție a energiei electrice, precum și eventualele riscuri care ar putea afecta funcționarea sistemului energetic național”, se arată în comunicatul de presă.

„Situația energetică este sub control”

Potrivit comunicatului, grupul 4 de la Rovinari și grupul de rezervă de la Paroșeni au fost repuse în funcțiune, capacitățile disponibile pot compensa indisponibilizarea reactorului 2 de la Cernavodă, iar producția internă și importurile se mențin la niveluri normale.

„În acest moment, situația energetică este sub control. Capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă.

Începând de ieri, au fost repuse în funcțiune grupul 4 de la Rovinari, precum și grupul de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producerea de energie electrică.

Totodată, producția de energie electrică pe bază de gaze naturale se menține la un nivel ridicat, iar condițiile meteorologice favorabile susțin o producție bună din surse fotovoltaice.

Aceste elemente, coroborate cu capacitățile de import disponibile, care se mențin în parametri normali, indică faptul că, cel puțin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României.

Autoritățile și operatorii din sectorul energetic monitorizează în permanență evoluția situației și capacitatea sistemului de a răspunde necesarului de consum, astfel încât să fie menținută siguranța și stabilitatea Sistemului Energetic Național”, se arată în comunicatul de presă.

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