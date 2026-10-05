IRI Travel, la bilanțul anului 2026: Bulgaria și-a consolidat poziția pe piața românească. Lanțul Hyatt, un partener de încredere

Imagine de la conferința de presă cu ceprezentanii Hotelului Secrets Sunny Beach Resort & Spa. Foto: Crișan Andreescu

IRI Travel a marcat în cadrul infotripului organizat la Secrets Sunny Beach Resort & Spa bilanțul unui sezon estival 2026 caracterizat de maturizarea comportamentului turistului român.

Potrivit datelor și observațiilor Agenției IRI Travel asupra sezonului 2026, Bulgaria și-a consolidat poziția pe piața românească, susținută de accesibilitate, infrastructura hotelieră, oferta all inclusive și raportul dintre servicii și preț.

Pentru IRI Travel, rezervările pentru Bulgaria au crescut cu aproximativ 10–12% în sezonul 2026, în timp ce interesul pentru segmentul premium a înregistrat o creștere de peste 30%. Albena, Nisipurile de Aur și Sunny Beach s-au menținut printre destinațiile preferate ale turiștilor români.

Evoluția confirmă o schimbare importantă în comportamentul turistului român: prețul rămâne relevant, însă nu mai este singurul criteriu de alegere. Confortul, calitatea serviciilor, gastronomia, facilitățile pentru familie, wellness-ul, experiențele și reputația hotelului cântăresc tot mai mult în decizia de cumpărare.

„Turistul român caută tot mai mult calitate, nu doar preț. Vedem o maturizare evidentă a pieței și o orientare către hoteluri de 4 și 5 stele, servicii all inclusive de calitate și experiențe care justifică investiția într-o vacanță. Bulgaria are avantajul proximității, al infrastructurii și al unei oferte extrem de dezvoltate pe acest segment”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Terasa Hotelului Secrets Sunny Beach Resort & Spa

Colaborarea dintre IRI Travel și Hyatt Inclusive Collection urmărește dezvoltarea pe piața românească a unor produse hoteliere internaționale, cu accent pe segmentul premium și pe conceptele all inclusive moderne.

Datele publicate în 2026 indică o creștere semnificativă a ponderii turiștilor români în mai multe hoteluri din portofoliul Hyatt Inclusive Collection din Bulgaria. La Alua Helios Bay și AluaSun Helios Beach, ponderea românilor a ajuns la aproximativ 15%, față de circa 5%, respectiv 3%, în 2023. La Alua Sunny Beach Resort & Spa, aceasta a crescut de la 23% în 2023 la 29% în 2025.

All inclusive-ul intră într-o nouă etapă

Unul dintre marile motoare ale turismului bulgăresc rămâne conceptul all inclusive, însă acesta evoluează către formule din ce în ce mai sofisticate.

În 2026, cererea s-a concentrat tot mai mult pe resorturi care combină all inclusive cu gastronomie diversificată, wellness, facilități pentru familii, servicii personalizate și experiențe premium.

O categorie aflată în dezvoltare accelerată este cea a hotelurilor Adults Only, adresate cuplurilor și turiștilor care caută intimitate, servicii premium și experiențe personalizate.

Un exemplu relevant este Secrets Sunny Beach Resort & Spa (Foto), resort de 5 stele din portofoliul Hyatt Inclusive Collection, cu un numărde 334 de camere destinate exclusiv adulților și operat sub conceptul Unlimited-Luxury®. Resortul oferă servicii all inclusive, restaurante și baruri, spa, piscine, activități și servicii premium.

Hotelul Secrets Sunny Beach Resort & Spa, unul dintre cele mai exclusiviste resorturi de pe litoralul bulgăresc, raportează că turiştii români reprezintă deja între 8% şi 10% din totalul oaspeţilor.

Una dintre piscinele Hotelului Secrets

„Parteneriatul cu Hyatt Inclusive Collection reprezintă pentru IRI Travel mai mult decât o extindere de portofoliu. Este o confirmare a direcției în care evoluează piața: către produse premium, branduri internaționale și experiențe turistice tot mai bine definite. În 2026 am văzut o cerere în creștere pentru hotelurile Alua și Secrets și credem că acest segment are un potențial important în următorii ani”, spune Lucian Bădîrcea.

Hyatt Inclusive Collection, cu o experiență de 60 de ani de experiență, care operează în peste 80 de țări, în Bulgaria deținând un portofoliu de hoteluri situate în două dintre cele mai importante destinaţii de vacanţă de la Marea Neagră - Sunny Beach şi Obzor.

Portofoliul include:

• Secrets Sunny Beach Resort & Spa - resort premium Adults Only (+18);

• Alua Sunny Beach Resort & Spa;

• AluaSoul Sunny Beach;

• Alua Helios Bay;

• AluaSun Helios Beach.

România reprezintă una dintre pieţele cu cea mai rapidă creştere pentru hotelurile Hyatt din Bulgaria.

În staţiunea Obzor, hotelul Alua Helios Bay (Foto), şi-a majorat ponderea turiştilor români la circa 15% din rezervări.

În Sunny Beach, hotelul Alua Sunny Beach Resort & Spa şi-a crescut, de asemenea, ponderea pieţei româneşti. Cu 597 de camere, şase piscine, plajă privată şi facilităţi dedicate familiilor, resortul se numără printre cele mai mari şi mai apreciate unităţi turistice de pe litoralul bulgăresc.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive. (Foto: Crișan Andreescu)