„Trenurile riscă să se oprească”. CFR Călători are bugetul neaprobat, iar datoriile cresc. Sindicatele avertizează asupra blocajului

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Sectorul feroviar a ajuns într-o situație critică, atrage atenția Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026 - 2030 şi deblocarea contractului de activitate şi performanţă reprezintă un pas necesar pentru CFR SA, însă problema de fond rămâne finanţarea efectivă a întregului sistem feroviar, situaţia fiind critică şi în transportul de călători, atrage atenţia Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane (FNFMCV).

Subfinanțarea, bugetele neaprobate și blocajele administrative împing sistemul feroviar într-o situație critică, acuză FNFMCV

"Problema nu mai este una punctuală. Vorbim despre ani de subfinanțare, peste care s-au suprapus blocaje administrative și bugete neaprobate, cu efecte directe asupra finanțării și funcționării sistemului feroviar. Aprobarea Strategiei și deblocarea Contractului de activitate și performanță reprezintă un pas necesar pentru CFR SA, dar problema de fond rămâne finanțarea efectivă a întregului sistem feroviar.

Situația este critică și în transportul de călători. De aproape două luni, CFR Călători nu beneficiază de finanțarea necesară desfășurării normale a serviciului public, fiind obligată să continue circulația trenurilor și să suporte cheltuielile de exploatare, acumulând datorii către CFR SA și ceilalți furnizori. TUI, energia, combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb trebuie plătite indiferent dacă finanțarea de la stat a fost sau nu asigurată", transmite FNFMCV.

CFR Călători funcţionează cu bugetul de venituri şi cheltuieli neaprobat, susține FNFMCV

"La depăşirea acestui termen devin aplicabile prevederile legale privind suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Practic, o companie deja afectată de subfinanţare şi lipsă de lichidităţi intră într-o situaţie şi mai gravă, în timp ce are obligaţia să menţină serviciul public şi circulaţia trenurilor. Lipsa finanţării poate conduce la imposibilitatea operatorilor de transport feroviar de călători de a mai presta serviciul public în condiţii normale şi de a-şi achita obligaţiile către CFR SA şi ceilalţi furnizori", se arată în comunicat.

Neîncasarea TUI afectează direct veniturile CFR SA

De asemenea, Federaţia atrage atenţia că neîncasarea TUI afectează direct veniturile CFR SA şi capacitatea administratorului infrastructurii de a susţine funcţionarea normală a reţelei feroviare.

"Un blocaj financiar într-o parte a sistemului se propagă rapid către celelalte companii şi afectează funcţionarea întregului sector. Plata integrală a salariilor trebuie realizată în cel mai scurt timp. Este obligaţia decidenţilor să asigure cadrul şi resursele necesare pentru respectarea drepturilor salariale.

Salariaţii au dreptul la plata integrală şi la termen a muncii prestate, precum şi dreptul de a reacţiona şi de a sancţiona, prin mijloacele legale, nerespectarea acestor obligaţii. Guvernul trebuie să intervină urgent pentru asigurarea finanţării şi eliminarea blocajelor administrative, înainte ca problemele financiare să se transforme în blocaje operaţionale cu efect direct asupra circulaţiei trenurilor. Calea ferată nu poate funcţiona la nesfârşit pe datorie. Fără finanţare, trenurile riscă să se oprească", reiterează FNFMCV.

Amintim că Guvernul interimar Bolojan a aprobat miercuri Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026 - 2030.