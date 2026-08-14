Debitul Dunării va coborî până la 1.300 mc/s până pe 21 august

Dunărea, iulie 2026/ Apele Române Olt

Debitul Dunării la intrarea în ţară va scădea la 1300 mc/s până în 21 august 2026, transmite Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar la valoarea de 1400 m3/s vineri şi sâmbătă, apoi în scădere uşoară până la valoarea de 1300 m3/s, în 21 august, situându-se sub media multianuală a lunii, de 3900m3/s, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor citat de Agerpres.

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staţionare, exceptând primele zile ale intervalului 14 - 21 august, când vor fi în scădere uşoară pe sectorul Giurgiu - Tulcea.

Ministerul Energiei a anunţat, în repetate rânduri, că Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producţie rezultat din oprirea Unităţii 2 de la Cernavodă, printre care producţia eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 şi producţia hidro.

Totodată, Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toţi operatorii de transport şi sistem din Europa cunosc situaţia de criză energetică regională şi se coordonează pentru asigurarea securităţii în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condiţiile meteorologice, a mai precizat ministerul de resort.

În aceste condiţii, autorităţile au menţinut apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf.

Debitul redus al Dunării a generat oprirea celor două unității ale Centralei Nucleare de la Cernavodă

Ca urmare a debitului scăzut al Dunării, joi dimineața, Nuclearelectrica a început manevrele pentru oprirea controlată a Unităţii 2 a CNE Cernavodă, a anunţat compania, printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucureşti.

"Decizia de a opri controlat şi Unitatea 2 este determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a Unităţii 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situaţii, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranţă, a echipamentelor şi a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcţie de evoluţia prognozelor privind nivelul Dunării, specialiştii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităţilor nucleare, cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară", se precizează în documentul citat.

Potrivit Nuclearelectrica, menţinerea în stare oprită sigură a ambelor unităţi nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului şi populaţiei.

Prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 12 - 19 august, arată că debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar la valori de 1350 m3/s în prima zi şi în ultimele două zile ale intervalului şi 1400 m3/s în celelalte zile, situându-se sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s).

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Miercuri seara, Ministerul Energiei a anunţat că Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producţie rezultat din oprirea Unităţii 2, printre care producţia eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 şi producţia hidro.

Totodată, Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toţi operatorii de transport şi sistem din Europa cunosc situaţia de criză energetică regională şi se coordonează pentru asigurarea securităţii în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condiţiile meteorologice, a mai precizat ministerul de resort.