În timp ce politica negociază, economia plătește. Mihai Daraban: România nu poate fi administrată la nesfârșit prin interimat

Mihai Daraban, președintele CCIR, la deschiderea Forumului de la Neptun 2026

Mihai Daraban, președintele CCIR, a vorbit la deschiderea Forumului de la Neptun 2026 despre problemele cu care se confruntă România.

Mihai Daraban s-a referit la problemele care încep de la economie și situația companiilor până la societate și instituțiile statului. El a vorbit și despre încrederea tot mai scăzută a oamenilor și a spus că, în actualul context, lipsa deciziilor a ajuns să fie ea însăși o problemă.

Mihai Daraban a explicat că Forumul de la Neptun reunește organizații din domenii diferite, care nu au întotdeauna interese, dar au un obiectiv comun: ca România să funcționeze. Acesta a atras atenția că incertitudinea politică afectează direct economia și societatea.

„Forumul de la Neptun este un demers comun al unor organizații care reprezintă o parte foarte importantă a societății românești: mediul de afaceri, organizațiile patronale și sindicale, Camerele de Comerț și Industrie, mediul universitar și academic, organizațiile profesionale, organizațiile de consumatori și societatea civilă.

Este important să spun acest lucru de la început: nu avem aceleași interese și nu avem aceleași opinii. Un patronat și un sindicat nu vor vedea întotdeauna aceeași problemă din aceeași perspectivă. O companie și o organizație de consumatori nu vor avea întotdeauna aceeași prioritate. Universitățile, mediul de afaceri și administrația publică au, fiecare, propriile responsabilități. Dar există un numitor comun: toți avem nevoie ca România să funcționeze. Iar când funcționarea statului este afectată de incertitudine politică, efectele nu rămân în Parlament sau în sediile partidelor. Ele se transmit direct în economie și în societate. De aici trebuie să pornim”, a spus Mihai Daraban.

Instabilitatea politică afectează direct economia

Mihai Daraban a zis că instabilitatea politică afectează direct economia, care are nevoie de predictibilitate. El a atras atenția că incertitudinea îngreunează investițiile și planurile pe termen lung ale companiilor.

„România traversează o perioadă de instabilitate politică într-un moment în care economia are nevoie exact de contrariul ei: predictibilitate, continuitate și decizie.

Problema nu este doar că partidele nu reușesc să ajungă la o înțelegere. Problema este că fiecare săptămână de incertitudine politică se transformă într-o săptămână de incertitudine economică. Un antreprenor nu poate construi un plan de investiții pe baza întrebării „cine va forma Guvernul peste două săptămâni?”.

Un investitor străin nu își poate asuma sute de milioane de euro într-o țară în care nu știe cu suficientă claritate care va fi direcția economică. O companie nu poate face angajări, contracte și investiții pe termen lung dacă regulile fiscale și economice sunt permanent sub semnul întrebării. Politica poate să își permită să aștepte o negociere. Economia nu poate. Aceasta este diferența fundamentală pe care trebuie să o înțelegem”, a spus Mihai Daraban.

„Datele economice nu ne permit să tratăm această situație ca pe o simplă dispută politică”

Mihai Daraban a explicat că situația economică a României este una măsurabilă, nu doar o problemă politică. Apoi a invocat estimările Comisiei Europene privind creșterea economică, inflația și deficitul bugetar din 2026.

„Datele economice nu ne permit să tratăm această situație ca pe o simplă dispută politică.

Comisia Europeană estimează pentru România o creștere economică de doar 0,1% în 2026 – practic, stagnare. În același timp, inflația este estimată la aproximativ 7%, iar deficitul bugetar la 6,2% din PIB.

Aceste cifre trebuie traduse în realitatea de zi cu zi”, a spus Mihai Daraban.

El a mai zis că incertitudinea politică afectează investițiile. Reducerea deficitului trebuie să se bazeze pe eficientizarea cheltuielilor publice, reforma administrației, reducerea risipei, combaterea evaziunii și un sistem fiscal predictibil, nu doar pe noi poveri pentru mediul privat.

România are resurse

Mihai Daraban a explicat că România are numeroase resurse și avantaje strategice, dar nu reușește să le transforme suficient în valoare adăugată, industrie, exporturi și prosperitate.

„Există însă o altă dimensiune a problemei pe care trebuie să o discutăm. România nu este o țară fără resurse. Dimpotrivă. Avem resurse energetice, resurse minerale, resurse agricole, apă, Dunărea, Marea Neagră, Portul Constanța, terenuri, infrastructură strategică și, poate cea mai importantă resursă, oameni capabili. Problema este că nu am reușit să transformăm suficient aceste avantaje în valoare adăugată, industrie, exporturi și prosperitate. Aici trebuie schimbată perspectiva. Apa nu este doar o problemă atunci când avem secetă. Dunărea nu este doar o rută de transport. Portul Constanța nu este doar un port. Energia nu este doar o factură. Resursele minerale nu sunt doar materie primă. Toate acestea sunt elemente ale securității și competitivității economice a României. De aceea avem nevoie de o strategie națională de valorificare a resurselor”, a spus Mihai Daraban.

România concurează cu alte țări pentru atragerea investițiilor, iar investitorii compară condițiile oferite. Acesta a explicat că România trebuie să asigure infrastructură, energie, forță de muncă, autorizații rapide, fiscalitate predictibilă, acces la piețe și respectarea angajamentelor statului.

România pierde oameni

Președintele CCIR a explicat că România se confruntă cu o pierdere a forței de muncă, ceea ce reprezintă o problemă economică. El a zis că țara trebuie să ofere condiții pentru ca oamenii să rămână, dar și să faciliteze recrutarea rapidă a angajaților din afara Uniunii Europene acolo unde există deficit de personal.

„Avem apoi o problemă care leagă direct economia de societate. România are nevoie de oameni. Companiile au nevoie de angajați. Dar România pierde oameni. Pierderea forței de muncă nu este doar o problemă demografică. Este o problemă economică. Când un tânăr pleacă, nu pierdem doar un cetățean. Pierdem un viitor angajat, un viitor antreprenor, un viitor contribuabil, un viitor părinte care ar putea contribui la dezvoltarea unei comunități.

De aceea, România trebuie să creeze condițiile pentru ca oamenii să poată spune:

„Merită să rămân aici.”

Asta înseamnă locuri de muncă, salarii competitive, educație, infrastructură, servicii publice și predictibilitate.

Iar acolo unde economia are deficit real de personal, trebuie să avem și mecanisme rapide și predictibile pentru recrutarea forței de muncă din afara Uniunii Europene. Nu putem pierde investiții pentru că nu reușim să găsim oameni”, a spus Mihai Daraban.

De asemenea, Mihai Daraban a atras atenția asupra pierderii încrederii oamenilor în instituții, pe fondul problemelor legate de prețuri, taxe și servicii publice. Acesta a explicat că România are nevoie de rezultate și de soluționarea problemelor înainte ca nemulțumirea să se transforme în proteste.

Potrivit președintelui CCIR, Forumul de la Neptun nu susține niciun partid sau candidat și nu urmărește să înlocuiască instituțiile statului. Acesta a explicat că toate partidele parlamentare relevante au fost invitate și a cerut politicienilor să asculte mesajul societății și să ia decizii.

Declarația de la Neptun

„La finalul Forumului vom avea Declarația de la Neptun.

Pentru noi, aceasta este importantă tocmai pentru că nu vrem să fie declarația unei singure organizații. Vrem să fie expresia unui numitor comun.

Un document care să transmită clasei politice: România are nevoie de decizie. Are nevoie de un Guvern stabil și funcțional. Are nevoie de o economie competitivă. Are nevoie de investiții. Are nevoie de producție. Are nevoie de infrastructură. Are nevoie să își valorifice resursele. Are nevoie să își păstreze oamenii. Și are nevoie de un stat care să funcționeze eficient”, a transmis Mihai Daraban.

Mesaj către clasa politică

Mihai Daraban a cerut clasei politice să găsească o soluție pentru formarea Guvernului, să își asume responsabilitatea și să ia decizii. Acesta a avertizat că negocierile și amânările afectează economia, investițiile și încrederea oamenilor.

„Nu este rolul Camerei de Comerț să spună cine trebuie să conducă România. Nu este rolul sindicatelor. Nu este rolul patronatelor. Nu este rolul universităților. Aceasta este responsabilitatea partidelor și a Parlamentului. Dar este dreptul nostru să spunem ce așteptăm de la cei care au primit mandatul de a conduce această țară. Și așteptarea noastră este una elementară: să găsească soluția politică. Să găsească majoritatea. Să formeze Guvernul.

Să își asume responsabilitatea. Să ia deciziile. Pentru că România nu poate fi administrată la nesfârșit prin interimat, negocieri și amânări. În timp ce politica negociază, economia plătește. În timp ce politica așteaptă, investițiile așteaptă. În timp ce politica se ceartă, oamenii își pierd răbdarea. Acest mecanism trebuie oprit”, a transmis Mihai Daraban.