Oază de salvare în plină secetă: Barajul Siriu este plin la 93%, în timp ce Dunărea atinge un minim istoric

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În timp ce România se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade de secetă din ultimele decenii, Barajul de acumulare Siriu rămâne o adevărată salvare pentru județul Buzău. Cu un grad de umplere de 93%, cea mai importantă rezervă de apă dulce din zonă garantează că fermierii și localitățile nu vor avea de suferit de pe urma restricțiilor.

Gradul de umplere cu apă a Barajului de acumulare Siriu, cea mai importantă rezervă de apă dulce din judeţul Buzău, este de 93%, fiind asigurat debitul necesar activităţilor agricole, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa citați de Agerpres.

Potrivit sursei citate, lacul de acumulare Siriu are rol de alimentare cu apă a localităţilor din aval, irigaţii, producerea de energie electrică, atenuarea undelor de viitură, dar şi agrement.

Barajul Siriu are un volum de aproape 72 de milioane de metri cubi

Gradul de umplere în debutul lunii august depăşeşte 90%.

"Exploatarea acumulării Siriu se face în baza Regulamentului de exploatare, a Convenţiei de exploatare şi a Programului lunar de Exploatare transmis de AN 'Apele Române'. La data prezentei, gradul de umplere este de aproximativ 93%, ceea ce corespunde unui volum de 71,90 mil mc. La nivelul ABA Buzău Ialomiţa este elaborat 'Planul de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare în spaţiul hidrografic Buzău - Ialomiţa - bh Ialomiţa, bh Buzău, bh Calmăţui", a transmis ABA Buzău-Ialomiţa.

Apa pentru irigații este asigurată pentru fermierii din Buzău

Volumul de apă, arată specialiştii, satisface momentan cerinţele fermierilor pentru irigarea culturilor agricole, situaţia hidrologică fiind monitorizată permanent.

"În funcţie de amplasarea folosinţelor consumatoare de apă, de aportul afluenţilor mai importanţi şi de poziţionarea posturilor hidrometrice şi a lucrărilor hidrotehnice existente, pentru fiecare bazin hidrografic sunt delimitate sectoare de râu, caracterizate prin secţiuni de control.

Fiecare sector de râu se caracterizează printr-o secţiune de control pentru care sunt calculate debite caracteristice. Aceste debite se urmăresc permanent de către specialiştii din cadrul ABA Buzău - Ialomiţa, se analizează şi se trece, dacă este cazul, la instituirea fazelor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apă.

Totodată, pe raza judeţului Buzău, debitul necesar pentru irigaţii este asigurat tuturor beneficiarilor cu care sunt încheiate contracte, în conformitate cu prevederile contractuale şi cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor, nefiind înregistrate cereri speciale de la beneficiari până la data prezentei", informează sursa citată.

ABA Buzău-Ialomiţa evidenţiază faptul că până în prezent nu au fost impuse măsuri, în baza Planului de restricţii la nivelul judeţului Buzău.

Debitul pe Dunăre și pe râurile din sudul țării, la un nivel extrem de scăzut. Avertisment de la Apele Române

Chiar dacă Barajul Siriu este aproape plin, sudul țării traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, iar prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică faptul că, în 6 august, Dunărea ar putea atinge la intrarea în ţară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, când debitul a fost de 1.600 mc/s, conform unui comunicat de presă al Administraţiei Naţionale "Apele Române" citat de Agerpres.

Instituţia precizează că următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic, având în vedere regimul deficitar de precipitaţii atât pe sectorul românesc, cât şi în bazinul superior al Dunării.