Camera de Comerț America-România: Prelungirea tensiunilor politice generează îngrijorarea investitorilor

Vlad Boeriu, președinte AmCham: Prelungirea tensiunilor politice și impactul asupra mediului economic generează îngrijorare în rândul investitorilor

Camera de Comerț America-România, care reunește peste 600 de companii americane, internaționale și românești, având o cifră de afaceri cumulată de peste 65 miliarde de euro, se arată îngrijorată de prelungirea tensiunilor politice. La prezentarea unei analize a raporturilor bilaterale România-SUA, pe lângă cifrele îmbucurătoare privind creșterea comerțului între aceste țări, președintele AmCham, Vlad Boeriu, a lansat un semnal puternic de alarmă către clasa politică.

“Relația economică dintre România și Statele Unite se află astăzi pe o traiectorie solidă, însă potențialul deplin al acestui parteneriat poate fi valorificat doar într-un mediu stabil și predictibil. Pe fondul prudenței investiționale care a marcat anul 2025, prelungirea tensiunilor din politica internă și impactul acestora asupra mediului economic generează îngrijorare în rândul investitorilor. România nu mai poate concura doar prin costuri reduse sau prin poziție geografică. Pentru investitori contează mai mult capacitatea de a asigura un mediu predictibil, de a implementa reforme structurale și de a dezvolta infrastructura și competențele relevante pentru economia viitorului. Avem nevoie de toate acestea pentru a atrage investiții americane, cu valoare adăugată ridicată și impact pe termen lung”, a spus Boeriu.

Exporturile românești în Statele Unite au depășit șase miliarde de dolari, fiind de două ori mai mari decât importurile din SUA, se arată în a raporturilor bilaterale făcută de AmCham, Camera de Comerț America-România. Statistica privind schimburile comerciale nu include achizițiile din domeniul apărării, cifrate la circa 6 miliarde de dolari. Acestea reprezintă o parte importantă a cooperării bilaterale, completată de contribuția companiilor americane în domenii strategice, precum dezvoltarea tehnologiilor “dual-use”, se arată în raportul AmCham. Exportul de servicii, dominat de IT, din România în Statele Unite a atins un maxim istoric, atingând 4 miliarde de doari, anul trecut. Pe locul 4 în topul investițiilor străine în România, SUA este cel mai mare investitor din afara UE și se situează pe locul 15 în topul piețelor de destinație pentru exporturile românești de bunuri și servicii.

Concluziile analizei AmCham prind comerțul SUA-România

Intensificarea comerțului și menținerea investițiilor americane, concentrate în sectoare strategice precum tehnologia, serviciile pentru afaceri și producția avansată, împreună cu parteneriatele sectoriale din energie și apărare, consolidează poziția Statelor Unite printre cei mai importanți parteneri economici ai României. Creșterea exporturilor românești pe piața americană reflectă maturizarea și îmbunătățirea competitivității economiei românești, întărind argumentele pentru ca România să fie percepută ca un partener capabil și de încredere.

Potrivit celor mai recente date privind relațiile economice din 2025, principalele repere ale parteneriatului economic România – SUA sunt:

Schimburi bilaterale: exporturile românești de bunuri și servicii către SUA au ajuns la 6,4 mld. USD în 2025 (locul 15 în topul țărilor către care România exportă) iar importurile din SUA la aproximativ 3 mld. USD (locul 18 în topul țărilor din care România importă).

Servicii: exporturile de servicii au atins un maxim istoric de peste 4 mld. USD (+19% față de anul 2024 și 8% din totalul exporturilor de servicii ), dintre care serviciile IT&C reprezintă circa 60% (2,4 mld. USD, în creștere cu 25% față de 2024). Și importurile de servicii din SUA au înregistrat o creștere semnificativă, de 65%, reprezentând 4% din totalul importurilor de servicii ale României, și au fost concentrate în domenii precum servicii pentru afaceri, IT&C, și proprietate intelectuală.

Bunuri : exporturile de bunuri au depășit 2,3 mld. USD (+5%), aproape dublu față de acum un deceniu. Jumătate dintre tipurile de bunuri exportate sunt echipamente industriale și de transport, urmate de bunuri manufacturate.

Investiții: stocul de investiții străine directe (ISD) americane în România depășește 9 mld. USD (aprox. 7% din totalul stocului ISD în România), SUA fiind al patrulea cel mai mare investitor din România și cel mai mare investitor non-UE (după țara de origine a investitorului final).

Această dinamică bilaterală, prezentată pe larg în analiza realizată de AmCham România, se înscrie în evoluția relațiilor economice transatlantice, care au continuat să crească în ciuda schimbărilor care au marcat comerțul și investițiile la nivel global, atingând în 2025 un nivel record de aproximativ 10 trilioane de USD, rămânând cea mai amplă și mai integrată relație economică la nivel global.

Investitorii, prudență în planurile de investiții

Rezultatele celei mai recente ediții a sondajului „AmCham Business Barometer” arată că investitorii își păstrează încrederea în potențialul României, însă sunt mai prudenți în privința planurilor de investiții. În acest context, predictibilitatea politicilor publice și capacitatea de implementare a reformelor devin factori decisivi pentru menținerea competitivității României. În topul priorităților pentru menținerea și atragerea investițiilor, companiile americane membre ale AmCham România indică predictibilitatea politicilor publice și stabilitatea macroeconomică, debirocratizarea, corelată cu digitalizarea serviciilor publice, un cadru fiscal competitiv, o politică economică coerentă, menținerea unui ritm susținut al investițiilor în infrastructură și consolidarea statului de drept.

Corelate cu cele mai apreciate avantaje, precum calitatea infrastructurii digitale și de securitate cibernetică, reziliența lanțurilor de aprovizionare, un raport avantajos între costul forței de muncă și productivitate, și cu ancorele de încredere - apartenența României la NATO și la Uniunea Europeană, și perspectiva aderării la OCDE, aceste politici publice vor contribui la consolidarea relației economice România–SUA prin menținerea investitorilor prezenți și atragerea de noi investiții cu valoare adăugată mare.

Într-un context global în care investițiile urmăresc tot mai mult economii stabile, competitive și capabile să implementeze proiecte strategice, România are oportunitatea de a-și consolida poziția ca destinație relevantă pentru investițiile americane și ca partener de încredere în economia transatlantică.

Companiile AmCham: 65 de miliarde contribuție la PIB, 250.000 de locuri de muncă

AmCham reunește în prezent peste 600 de companii americane, internaționale și românești cu investiții cumulate de peste USD 30 mld în România. Companiile membre AmCham asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă și generează o cifră de afaceri cumulată de peste 65 miliarde EUR. AmCham România este membru acreditat al Camerei de Comerț a SUA și face parte din rețeaua europeană a Camerelor de Comerț Americane.

Membrii AmCham Romania activează în 32 de sectoare economice, ceea ce face posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităților economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piețe de Capital și Servicii Financiare, Guvernanță Corporatistă, Concurență și Ajutor de Stat, Energie, Educație, Economie Digitală, Protecția Datelor Personale, Fiscalitate, Piața Muncii, Sănătate, Fonduri Europene, Achiziții Publice și Partneriat Public-Privat, Legislația Comercială, și Turism.