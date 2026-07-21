Atenție după atacul de la ANCPI! Contractele intră sub incidența forței majore și necesită acte adiționale

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Atacul cibernetic care a scos din funcțiune sistemele ANCPI a fost declanșat într-un context de revenire susținută a pieței rezidențiale.

După un început de an dificil, cu o scădere de 16,6% a tranzacțiilor cu apartamente în primele trei luni față de aceeași perioadă din 2025, lunile aprilie, mai și iunie au marcat trei creșteri lunare consecutive de 2,2%, aproape 16%, respectiv peste 26% față de 2025, conform datelor ANCPI centralizate de Crosspoint Real Estate, Asociat Internațional al Savills în România.



La o săptămână de la atacul cibernetic, extrasele de carte funciară și intabulările, documentele fără de care nicio tranzacție nu poate fi finalizată, rămân indisponibile. Blocajul survine cu doar câteva zile înainte de 1 august, data de la care TVA-ul urcă de la 9% la 21% pentru locuințele noi antecontractate anterior datei de 1 august 2025 și pentru care a fost plătit un avans de 20%. Diferența de cost poate ajunge la 14.000 de euro pentru o singură unitate.



„Impactul crizei ANCPI depășește deja componenta fiscală legată de TVA. Orice document care depinde de extrase de carte funciară sau de intabulare este blocat. Întârzierile se propagă mai departe către documentațiile de autorizare și către tot lanțul tranzacției, nu doar către semnarea actului de vânzare”, declară Oana Popescu, Head of Residential, Crosspoint Real Estate.

„Dacă blocajul se prelungește la peste două săptămâni, riscul crește semnificativ. Cumpărătorii încep să aibă îndoieli, verifică alte oferte, se întreabă dacă au ales prețul corect. Sunt reacții emoționale și ele pot duce la anularea unor tranzacții care altfel s-ar fi încheiat”, a adăugat Oana Popescu, Head of Residential, Crosspoint Real Estate.

Pentru cumpărătorii aflați deja sub antecontract, efectele sunt deja vizibile

Contractele intră sub incidența forței majore și necesită acte adiționale. Pentru că tranzacțiile se fac de regulă în euro, orice fluctuație de curs valutar din această perioadă adaugă un risc financiar suplimentar peste cel administrativ.

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„Dincolo de piața rezidențială, efectul este mai larg. Când tranzacțiile imobiliare se blochează, banii care ar fi trebuit investiți acolo nu se mai duc automat în altă parte a economiei. E un ciclu întrerupt, cu impact indirect și asupra consumului”, conchide Oana Popescu.