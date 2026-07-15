Analistul financiar Radu Georgescu, semnal de alarmă: "România este deja în Junk"! Ce arată rapoartele Erste Bank

Analistul financiar Radu Georgescu atrage atenția, după o analiză a rapoartelor Erste Bank, că România deja se află în Junk. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul financiar Radu Georgescu susține că România este deja în Junk.

Știm deja că toate cele trei mari agenţii de rating (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce ne plasează la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

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Țara noastră este evaluată de Fitch în plină criză politică. Reprezentanţii agenţiei de evaluare au avut, marţi, 14 iulie, discuţii online cu Ministerul Finanţelor, BNR şi Consiliul Fiscal, urmând ca astăzi să discute, tot în format online, cu unii economişti şi cu reprezentanţi ai mediului privat din țara noastră.

Deși decizia agenţiei de evaluare financiară Fitch Ratings privind ratingul de credit suveran al României şi perspectiva de ţară va fi publicată oficial în data de 31 iulie 2026, analistul financiar Radu Georgescu atrage atenția, după o analiză a rapoartelor Erste Bank, că România deja se află în Junk.

Analistul financiar Radu Georgescu: Ce bine că nu citește nimeni rapoartele Erste Bank. Ar fi aflat că Romania este deja în Junk

"Am primit raportul de la Erste Bank. Ce bine că nu citește nimeni rapoartele Erste Bank. Ar fi aflat că Romania este deja în Junk.

Săptămâna asta e una importantă pentru Europa. Și nu pentru că Anglia, Franța și Spania joacă la Campionatul Mondial de fotbal. În aceasta săptămână Guvernul Romania iese pe piețele externe pentru a se împrumută în euro.

Record istoric pentru România

Deși până vineri, 10 iulie, Guvernul României se împrumutase 109 miliarde lei în 2026, se pare că acești bani au fost păpați de Guvern. De asemenea, vor ieși pe piețe internaționale: Ungaria, Croația, Polonia, Cehia și Șerbia, iar Erste Bank face un lucru simplu și nemilos: publică, țară cu țară, prima de risc pe care băncile internaționale o cer fiecărui guvern că să-i dea bani cu împrumut.

Clasamentul e jenant pentru Guvernul României. Băncile cer României o dobândă sensibil mai mare decât cer Serbiei. Stai puțin, Șerbiei? Dar Șerbia este în Junk azi. Ungaria s-a împrumutat 3 miliarde de euro. Prima de risc cerută Ungariei a fost de aproape trei ori mai mică decât cea cerută României.

Radu Georgescu: Ghinionul Guvernului României e că oamenii de la băncile străine chiar știu să citească datele economice

Un an întreg România a fost trecută printr-o avalanșă de creșteri de taxe, cu argumentul repetat obsesiv: „riscăm să fim retrogradați la Junk, și atunci vom plăti dobânzi mai mari". Surpriză, iată-ne după un an, plătind dobânzi mai mari decât țări care sunt deja în Junk.

Argumentul creșterilor de taxe a făcut implozie împreună cu raportul publicat de Erste Bank. Ghinionul Guvernului României e că oamenii de la băncile străine chiar știu să citească datele economice, iar faptul că cer României dobânzi mai mari decât Serbiei înseamnă că ne-au trecut deja, neoficial, în Junk. Băncile reacționează primele la situația economică. Agențiile de rating semnează hârtia la urmă.

Partea bună e că în România nimeni nu citește rapoartele celor de la Erste Bank, de aceea mai există încă oameni care sar într-un picior și spun că situația economică a României e „pe drumul cel bun". Însă să fie economie", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.