Guvernul Bolojan, obligat în instanță să desecretizeze informații despre ajutoarele militare pentru Ucraina

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Guvernul Bolojan este obligat, în primă instanță, să desecretizeze informații despre ajutoarele militare pentru Ucraina.

Tribunalul București obligă Guvernul României să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoare militare pentru Ucraina începând cu anul 2020. Decizia instanței a fost pronunțată prin Hotărârea nr. 7360/2026, la data de 9 iulie 2026, în procesul intentat Guvernului, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), de APADOR-CH, pentru refuzul de a comunica informații solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

„Prin Hotărârea nr. 7360/2026, pronunţată la 9 iulie 2026, Tribunalul Bucureşti a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de SGG şi a admis integral cererea APADOR-CH, obligând Guvernul să comunice informaţiile solicitate încă din 9 septembrie 2025”, se arată într-un comunicat emis de APADOR-CH.

Ce a cerut APADOR-CH de la Guvern

Inițial, APADOR-CH a transmis o solicitare generală privind valoarea ajutoarelor militare pe care România le-a acordat Ucrainei în ultimii ani. Ulterior, MApN le-a răspuns că respectivele informații sunt clasificate, fiind incluse în hotărâri de Guvern "nedestinate publicului", așa că APADOR-CH a adresat o nouă solicitare, de această dată către Secretariatul General al Guvernului, cerând informații specifice. În septembrie 2025, asociația a primit un nou refuz, motivat de faptul că informațiile sunt clasificate, așa că în octombrie 2025, APADOR-CH a chemat în judecată Guvernul.

"Totul a pornit de la o întrebare simplă: cât valorează, în bani, ajutoarele militare pe care România le acordă Ucrainei? În vara lui 2025, APADOR-CH a cerut Guvernului să facă publică valoarea acestor ajutoare oferite în ultimii ani. Ministerul Apărării Naționale (MApN) ne-a răspuns că aceste informații ar fi clasificate, întrucât se regăsesc în hotărâri de Guvern (HG) „nedestinate publicului”.

Așa că am continuat cerând Guvernului, prin SGG, să ne dea numărul și data fiecărei hotărâri de Guvern prin care au fost aprobate ajutoare militare către Ucraina, din 2020 până în prezent, precum și, dacă aceste HG-uri au fost clasificate, cine le-a clasificat, prin ce act, la ce dată și în ce clasă și nivel de clasificare se află, conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate. Nu am cerut, așadar, conținutul hotărârilor și nici detalii operative de natură militară, ci doar informații minimale despre existența și regimul juridic al acestor acte.

În 17 septembrie 2025, SGG ne-a refuzat, invocând excepția de la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001, fără însă a face dovada că informațiile respective au fost efectiv clasificate potrivit Legii nr. 182/2002. Or, așa cum am arătat și în acțiunea depusă în instanță, simpla invocare a faptului că o informație „ține de apărarea națională” nu este suficientă: legea cere ca autoritatea să demonstreze că acea informație a fost clasificată printr-un act concret, cu respectarea procedurii legale.

Simpla existență a unei hotărâri și numărul acesteia nu pot fi considerate informații secrete, iar a ține ascuns inclusiv numărul unui act normativ este o practică absurdă și abuzivă, dar deloc singulară. Ne-am mai întâlnit cu ea chiar acum câțiva ani, când am cerut informații despre costurile deplasărilor externe ale fostului președinte.

În fața acestui refuz nemotivat, în octombrie 2025 am chemat în judecată Guvernul (reprezentat de SGG), cerând instanței să-l oblige să ne comunice informațiile solicitate și să fixeze un termen pentru aceasta", transmite APADOR-CH.

Decizia instanței nu impune Guvernului Bolojan să publice valoarea exactă a ajutoarelor militare acordate Ucrainei

Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Totodată, este important de precizat că decizia instanței nu impune Guvernului Bolojan să publice valoarea exactă a ajutoarelor militare acordate Ucrainei. Obligația se limitează la comunicarea numărului și a datei actelor prin care aceste ajutoare au fost aprobate.