Țările considerate cele mai ostile de Rusia. Ce poziție ocupă România în clasament

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

O publicație cunoscută din Rusia a prezentat ediția din iunie 2026 a „Clasamentului guvernelor neprietenoase”, un raport care evaluează nivelul de ostilitate al statelor față de Rusia.

Un ziar din Rusia a publicat ediția din iunie 2026 a „Clasamentului guvernelor neprietenoase”, un raport care evaluează nivelul de ostilitate al statelor față de Rusia.

România, în top 10 al statelor „ostile” Rusiei

În fruntea clasamentului se află țări precum Germania, Letonia, Marea Britanie, Franța și Estonia, în timp ce România ocupă locul 8, alături de Canada și Olanda.

Potrivit raportului, indicele mediu de „ostilitate” a crescut cu șapte puncte față de luna precedentă. Această evoluție ar reflecta intensificarea activităților militare ale NATO în apropierea granițelor Rusiei și Belarusului, precum și implicarea tot mai mare a statelor europene în pregătirea și desfășurarea exercițiilor militare.

Raportul mai afirmă că Europa trece de la consolidarea cooperării în industria de apărare și a infrastructurii logistice la pregătirea practică a forțelor armate pentru posibile scenarii de conflict. Printre evenimentele invocate se numără exercițiile NATO Ramstein Flag, BALTOPS și Gallant Boar, desfășurate în apropierea regiunii Kaliningrad și a Coridorului Suwalki.

Statele care ocupă primele locuri în ierarhie

Germania - 90 puncte Letonia - 90 puncte Marea Britanie, Estonia - 85 puncte Franța - 80 puncte Polonia, Finlanda, Cehia, Suedia - 75 puncte Lituania - 70 puncte Belgia, Danemarca, Spania, Italia, Statele Unite - 65 puncte Canada, Olanda, România - 60 puncte Grecia - 50 puncte Bulgaria, Luxemburg, Slovenia, Croația - 45 puncte

Germania și Letonia ocupă primul loc în clasament, cu un scor de 90 din 100 de puncte. Potrivit publicației, Berlinul și-a consolidat cooperarea militară cu Ucraina prin semnarea unui acord pentru dezvoltarea comună a unui nou sistem de apărare antiaeriană și prin alocarea a încă 400 de milioane de dolari pentru achiziția de sisteme de apărare antiaeriană destinate armatei ucrainene.

Letonia, pe de altă parte, a convenit cu Ucraina construirea unei fabrici pentru producerea de drone. Locul al treilea este împărțit de Estonia și Marea Britanie, iar Franța ocupă poziția a patra. Polonia, Finlanda, Cehia și Suedia completează primele cinci poziții ale clasamentului.

Raportul mai susține că statele europene își dezvoltă tot mai mult propriile capabilități militare și preiau o parte dintre responsabilitățile pe care anterior le îndeplineau Statele Unite în cadrul NATO.