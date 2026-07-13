CM 2026: De ce Donald Trump nu a asistat la niciun meci

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a participat până acum la niciun meci de la Cupa Mondială din acest an deoarece a fost prea ocupat, însă a confirmat că acesta va fi prezent la finala competiției.

Deși a avut un rol important în perioada premergătoare turneului, Trump nu a fost văzut până acum în tribune la niciunul dintre meciurile disputate.

În timp ce febra fotbalului a cuprins America de Nord, pe fondul unui turneu spectaculos organizat în Statele Unite, Mexic și Canada, liderul de la Casa Albă nu a asistat la niciun joc. Până de curând, nu era clar dacă va participa măcar la finala programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium, iar Casa Albă nu a oferit nicio explicație oficială pentru absența sa.

În decembrie, părea că Donald Trump va avea un rol important în jurul competiției, după ce a primit primul Premiu pentru Pace acordat de FIFA.

Gianni Infantino explică de ce Trump nu a fost prezent în tribune

Unul dintre momentele în care și-a făcut simțită influența a fost atunci când a cerut FIFA să reanalizeze suspendarea de un meci primită de atacantul naționalei SUA, Folarin Balogun, înaintea partidei din optimile de finală cu Belgia. Decizia a stârnit controverse, după ce fotbalistul a fost ulterior autorizat să joace.

Acum, Gianni Infantino, care are o relație apropiată cu Donald Trump, a explicat de ce liderul american nu a fost prezent până acum la niciun meci.

Întrebat de publicația Blue Sport dacă motivele de securitate au stat la baza absenței președintelui american, Infantino a răspuns:

„Nu, nu. Presupun că mai are și alte lucruri de făcut”, potrivit Mirrror.

Trump își asumă intervenția împotriva cartonașului roșu al lui Balogun

Într-o postare pe reţelele sociale, preşedintele american Donald Trump a lăudat decizia FIFA de a anula cartonașul roșu acordat lui Falorin Balogun în meciul cu Bosnia.

Falorin Balogun, care conduce clasamentul marcatorilor echipei americane cu trei goluri, a primit un cartonaş roşu pentru că a călcat pe piciorul bosniacului Tarik Muharemović în victoria cu 2-0 din 16-imi, ceea ce l-a făcut indisponibil pentru meciul cu Belgia din optimi.

FIFA a luat însă decizia controversată de a suspenda cartonașul roșu primit de Balogun, atrăgând reacții de stupefacție. Președintele american Donald Trump a apreciat în mod deschis decizia FIFA, căreia i-a multțumit public.