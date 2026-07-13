Escaladare în Orientul Mijlociu: Armata SUA, nou val de atacuri asupra Iranului. Teheranul ripostează cu lovituri asupra Omanului şi Bahreinului

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Armata americană a lansat o nouă serie de lovituri împotriva Iranului, iar Teheranul afirmă că eforturile diplomatice din ultimele luni au fost "redue la zero".

UPDATE: Iranul revendică noi atacuri împotriva Omanului şi Bahreinului

Gardienii Revoluţiei din Iran au revendicat luni noi atacuri asupra unor facilităţi americane din Oman şi Bahrein, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul organizaţiei citat de AFP, transmite Agerpres.

"Pe lângă vizarea facilităţilor şi infrastructurii militare americane din Juffair, în Bahrein, unde au izbucnit incendii, forţele navale ale Gardienilor Revoluţiei au vizat şi distrus" sisteme radar, inclusiv un radar pentru detectarea navelor în Oman, se precizează în textul publicat pe Sepah News.

Armata iordaniană anunţă că a doborât patru rachete iraniene

Totodată, armata iordaniană a anunţat luni că a doborât patru rachete iraniene deasupra teritoriului său, rachete despre care Teheranul a afirmat că vizau ţara ca represalii la loviturile americane.

"În această dimineaţă, în zori, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat şi doborât patru rachete care pătrunseseră în spaţiul aerian iordanian dinspre teritoriul iranian", a declarat o sursă oficială din cadrul Statului Major iordanian, adăugând că nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Știrea inițială:

Armata SUA a anunţat duminică seara că a lansat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului.

Atacurile au fost reluate la ora 17:00, ora Washingtonului (21:00 GMT), potrivit unui mesaj pe platforma X al Comandamentului american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) care a afirmat că doreşte să împiedice Teheranul să "atace echipajele civile şi navele comerciale" din Strâmtoarea Ormuz, transmite Agerpres, citând AFP.

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"Comandantul suprem a ordonat aceste atacuri pentru ca forţele iraniene să fie trase la răspundere", a adăugat armata SUA, făcând referire la preşedintele american Donald Trump.

Iranul afirmă că atacurile americane au "redus la zero" eforturile diplomatice din ultimele luni

La scurt timp a venit și reacția Iranului. Teheranul a "condamnat cu fermitate" noile atacurile americane asupra teritoriului său şi a reproşat Washingtonului că a "redus la zero toate eforturile din ultimele luni" care vizau restabilirea păcii în regiune.

Teheranul a mai acuzat Statele Unite că au "încălcat în mod deschis aproape toţi termenii" memorandumului de înţelegere încheiat în iunie şi că au provocat "revenirea insecurităţii" în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe.

"Regimul american a provocat, de asemenea, revenirea insecurităţii în Strâmtoarea Ormuz şi perturbarea transportului maritim comercial internaţional prin amestecul deschis în procesul prin care Iranul punea în aplicare măsurile necesare în Strâmtoarea Ormuz", a mai afirmat ministerul.

Strâmtoarea Ormuz, închisă din nou

Reamintim că atacurile dintre Statele Unite şi Iran au reînceput în data de 7 iulie, asta deşi cele două ţări semnaseră pe 17 iunie un memorandum de înţelegere ce viza oprirea războiului din Orientul Mijlociu, declanşat pe 28 februarie de bombardamente israeliano-americane asupra Republicii Islamice.

Acest memorandum de înţelegere prevedea redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează de obicei o cincime din ţiţeiul mondial şi a cărei închidere de către Iran la începutul războiului a provocat o explozie a preţurilor petrolului. Iranul a anunţat duminică seară că închide din nou strâmtoarea până la noi ordine.

VEZI ȘI: Cum se cumpără și se vinde protecția în Strâmtoarea Ormuz. Tarifele au crescut până la 10% din valoarea unei nave, după ultimele atacuri dintre SUA și Iran

Teheranul autorizează un singur coridor de navigaţie, de-a lungul coastelor sale, şi exclude orice revenire la situaţia de dinaintea războiului, când circulaţia în strâmtoare era liberă şi gratuită.