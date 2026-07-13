Țările UE nu au căzut de acord asupra noilor sancțiuni împotriva Rusiei

Steagul Uniunii Europene. Foto: Unsplash

Țările Uniunii Europene nu au ajuns, deocamdată, la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Ţările Uniunii Europene nu au ajuns deocamdată la un acord privind al 21-lea pachet de sancţiuni contra Rusiei, dar ele ar putea conveni luni să adauge 250 de nume pe lista cu persoane şi entităţi supuse restricţiilor pe teritoriul UE, a anunţat luni şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, transmite Reuters.

„Sperăm să cădem de acord asupra listei celor 250. Acesta este cel mai mare număr adăugat pe listă până acum”, a spus Kaja Kallas înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles.

„Referitor la al 21-lea pachet de sancţiuni, încă există unele chestiuni deschise”, a adăugat ea.

Bulgaria a anunțat, la începutul lunii iulie, că va bloca noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

La peste patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, Kievul este constant ţinta unor atacuri aeriene criminale şi uneori de mare amploare.

Măsurile luate de UE după ce Rusia a invadat Ucraina

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022).

Până în prezent, UE a adoptat 20 pachete de sancţiuni. Sancţiunile economice vizează sectoarele financiar, comercial, energetic, al transporturilor, al tehnologiei şi al apărării din Rusia, precum şi serviciile furnizate Rusiei sau cetăţenilor ruşi.

Sancţiunile europene sunt atent direcţionate, concepute astfel încât să fie proporţionale şi sunt temporare. Aceasta înseamnă că ele sunt revizuite periodic şi că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele UE sau se fac paşi semnificativi în direcţia acestora.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică unui număr de peste 2.700 de persoane şi entităţi, notează Agerpres.

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