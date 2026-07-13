O dronă Shahed a explodat în Republica Moldova. Precizările autorităților de la Chișinău - FOTO

Dronă rusească Gheran (Shahed), găsită într-un raion din Republica Moldova. Sursa foto: Poliția Republicii Moldova, Facebook

Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă Gheran-2 (Shahed-136) a explodat în raionul Căușeni, după ce a survolat spațiul aerian al țării în timpul atacurilor rusești asupra regiunii ucrainene Odesa.

O dronă Gheran 2 (Shahed) a căzut și a explodat, în noaptea de duminică spre luni, în zona satului Copanca, raionul Căușeni din Republica Moldova, au confirmat autoritățile de la Chișinău.

„Potrivit Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, în această noapte, 13 iulie, ora 1:03, a fost depistat un obiect zburător, care a explodat în zona satului Copanca, raionul Căușeni. Preliminar obiectul de zbor de tip Gheran 2 (Shahed 136) a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina”, a transmis, luni, ministerul Apărării din Republica Moldova.

Dronă rusească Gheran (Shahed), găsită într-un raion din Republica Moldova. Sursa foto: Poliția Republicii Moldova, Facebook

Conform oficialilor moldoveni, la fața locului activează echipele de specialiști din structurile abilitate. Aceștia au transmis, de asemenea, și o serie de recomandări cetățenilor: „În cazul observării unor aparate de zbor suspecte, cetățenii sunt rugați să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. Apelați imediat Serviciul 112 doar după ce v-ați îndepărtat la o distanță minimă de 500 de metri”, mai precizează ministerul moldovean al Apărării.

Chișinăul condamnă încălcarea spațiului aerian de către Rusia

Ministerul de Externe din Moldova a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării de către Rusia, se arată într-un comunicat de presă.

„Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni.

Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări”, au transmis oficialii MAE din Republica Moldova.

Precizăm că dronele Shahed, denumite de ruși Gheran, sunt de fabricație iraniană și sunt folosite de Moscova în atacurile asupra Ucrainei.