Franța - Spania și Anglia - Argentina: Surpriză cu favorita pentru câștigarea Cupei Mondiale 2026

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Săptămâna viitoare vor fi disputate semifinalele, finala și finala mică la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord.

Selecţionata Franţei este considerată principala favorită la câştigarea actualei ediţii a Cupei Mondiale de fotbal, conform firmei britanice de analiză sportivă Opta, citată de L'Equipe.

Pe lângă nivelul lor de joc uimitor, Les Bleus au de partea lor inclusiv statisticile, care îi plasează înaintea celorlalte trei semifinaliste: Spania, Argentina şi Anglia.

Opta şi-a publicat predicţiile pentru restul Cupei Mondiale şi plasează Franţa drept favorită covârşitoare la câştigarea turneului.

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Surpriză cu favorita pentru câștigarea Cupei Mondiale

Analistul britanic le acordă francezilor o şansă de 34,05% să devină campioni mondiali pe 19 iulie, când este programată finala CM 2026.

Înaintea competiţiei, Opta acordase Franţei a doua şansă la câştigarea trofeului, după Spania, campioana europeană en titre, dar înaintea englezilor şi argentinienilor.

Acum, francezii sunt mult în faţa rivalilor lor conform probabilităţilor, având un avans de peste 10 puncte procentuale faţă de celelalte rivale. Astfel, Spania are o cotă de 23,45% să ridice trofeul, comparativ cu 21,94% pentru Anglia, în timp ce Argentina, deţinătoarea titlului mondial, în mod suprinzător, are cele mai mici şanse de a câştiga finala, de 20,55%.

Opta acordă totodată 57,7% şanse Franţei de a se califica în finală în faţa Spaniei, meci care va avea loc marţi seară la Dallas.

Cealaltă semifinală este mult mai echilibrată, Opta văzând Anglia favorită în faţa Argentinei, cu o cotă de 50,94%, miercuri la Atlanta.