Cele trei momente în care România a simțit că războiul bate la ușă. General: „Au fost fiori reali”

militar / Agerpres

Cât de vulnerabilă este România astăzi?

Răspunsul la această întrebare l-a dat generalul (r) Ion Oprișor, fost consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională și fost secretar al CSAT.

„Nu aș merge pe ideea că România este vulnerabilă. Chiar dacă există această situație politică, din perspectiva securității naționale, România nu este vulnerabilă. De ce? În primul rând, pentru că este stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Acest lucru contează foarte mult. Există prevederile Tratatului de la Washington, în special articolul 5, care oferă Alianței posibilitatea de a interveni, inclusiv cu trupe, în anumite situații. În plus, pe teritoriul României avem, în prezent, grupuri de luptă din cadrul prezenței înaintate consolidate, conduse de Franța, la Cincu. Avem baza militară de la Mihail Kogălniceanu, care este în plină dezvoltare, baza de la Turda și sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu.

De asemenea, Armata României a achiziționat, în ultimii ani, tehnica necesară pentru a putea face față unor eventuale amenințări. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă la granițele României trebuie să ne creeze anumiți fiori. Sunt situații precum cea de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc. La fel, mă gândesc și la incidentul din Portul Constanța, unde consecințele ar fi putut fi dezastruoase pentru oraș, având în vedere obiectivele aflate în zona în care s-a produs explozia. Într-adevăr, există o preocupare constantă a instituțiilor statului pentru a putea face față unor astfel de incidente de securitate”, a zis generalul (r) Ion Oprișor, fost consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională și fost secretar al CSAT.

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A trecut România prin niște momente critice?

Da, au fost câteva momente pe care le-a detaliat generalul.

„Da. În 2008, Când Rusia a atacat Georgia, a fost un moment care a creat îngrijorare și în România. A creat fiori și pentru țara noastră. De asemenea, aș aminti anul 2014, când Federația Rusă a anexat Crimeea. Și acela a fost un moment deosebit de tensionat. Asta ar fi însemnat ca Federația Rusă să ajungă la granițele României. Iar ceea ce s-a întâmplat pe 24 februarie 2022, când Federația Rusă a atacat Ucraina, a generat, în primele momente, o teamă reală.

Exista temerea că Ucraina va ceda și va fi anexată în totalitate de Federația Rusă, pentru că acesta părea să fie obiectivul lui Vladimir Putin: Încheierea războiului într-un timp relativ scurt. În acel scenariu, România ar fi devenit vecină directă cu Federația Rusă. Mai departe, este greu de anticipat ce și-ar fi propus Vladimir Putin să facă. Acestea au fost, într-adevăr, momente care au creat îngrijorare. Au fost momente dificile pe care România le-a traversat cu bine”, generalul (r) Ion Oprișor, fost consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională și fost secretar al CSAT la podcastul lui Septimiu.