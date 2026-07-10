Dan Barna, audiat la DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID

Facebook - Dan Barna

Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat, vineri, de procurorii DNA în speța achiziţiilor de vaccinuri anti-COVID.

Dan Barna, fost vicepremier și actual eurodeputat USR, a fost audiat, vineri, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul achiziţiilor de vaccinuri anti-COVID.

"N-am mai fost audiat anterior şi, din ce mi-am dat seama, fiind, bineînţeles, şi avocaţii părţilor acolo, nu mi s-a părut că, din ceea ce am spus eu, era ceva ca element de noutate, cel puţin nu mi-am dat seama, nici din reacţia, să spun, a procurorului", a spus Dan Barna la ieşirea din sediul DNA.

Chestionat de jurnalişti dacă România avea dreptul să refuze achiziţionarea unui asemenea număr de vaccinuri, Barna a răspuns că România a procedat precum a procedat majoritatea statelor europene în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia, şi achiziţiile s-au făcut în cadrul acelui contract-cadru din care şi România a făcut parte.

"Evident că fiecare dintre state avea opţiunile respective şi lucrurile acestea le-am şi detaliat în declaraţiile pe care le-am făcut", a afirmat fostul lider USR.

Ce zice Barna despre procesul României cu Pfizer

Despre procesul pierdut de România cu Pfizer, el a punctat că nu s-a procedat "tocmai inspirat".

"La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state şi am făcut ceea ce trebuia să facem la momentul acela. România avea nevoie atunci, toate guvernele cumpărau vaccinuri pentru că nu se ştia cum va evolua pandemia şi subiectul în sine este unul care mi se pare cel puţin bizar. Este ca şi cum, nu ştiu, în situaţie de război cumperi 100 de tancuri şi după aia vine pacea şi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact acelaşi lucru. În rest, elementele de context probabil o să fie clarificate. Dar, repet, eu nu văd oportunitatea. Era aceea care se ia în situaţia unei crize", a spus Dan Barna.

Florin Cîțu, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, vizați în dosarul vaccinurilor

Dosarul vaccinurilor îi vizează pe fostul premier Florin Cîţu şi pe foştii miniştri ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă.

Conform DNA, la data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării şi distribuţiei vaccinurilor împotriva COVID-19, prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziţia unor opţiuni viabile de vaccinuri şi care a presupus negocierea de către CE a unor acorduri de achiziţie anticipată cu producătorii, în numele statelor membre.

Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcţie de numărul populaţiei, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populaţie revenea statelor membre, menţiona DNA.

Anchetatorii susţineau că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de cinci zile de la notificare, o clauză de "opt-out", astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuţie pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

"În prezenta cauză, (...) sunt cercetate aspecte legate de modalitatea în care, în perioada ianuarie - mai 2021, persoane din Guvernul României, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziţiei, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer şi Moderna), în condiţiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane", explicau procurorii.

Potrivit DNA, deşi dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane de persoane, două dintre cele trei persoane faţă de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacţionat şi ordonanţat la plată achiziţia în plus a cantităţii de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului, notează Agerpres.

Vezi și - ROMATSA rămâne fără bani dacă statul nu achită datoria Pfizer. A fost notificat EUROCONTROL. UPDATE: Reacția companiei