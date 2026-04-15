Vlad Voiculescu a încercat să-l încuie pe Alexandru Rafila, dar fostul ministru al Sănătății a scos documentul în direct. ”Nu știu cine minte” FOTO

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, a explicat, la Digi24, că România, Polonia și Ungaria sunt cele trei țări care nu au agreat variantele de înțelegere cu compania Pfizer. Bulgaria a semnat în ultima zi. ”E vorba despre o variantă în care se plătea un soi de amendă, o taxă de flexibilitate, de 10 euro pentru fiecare doză d vaccin care nu mai era livrată. Trebuia să primim 16 mil. de doze și, în loc de 320 de milioane de euro, ei nu ni le mai trimiteau și noi plăteam un soi de amendă. În plus, trebuia să mai cumpărăm și o anumită cantitate de vaccinuri în următorii patru ani”.

”Nu s-a întâmplat nimic, nu a existat o decizie”

De ce România nu a ales nicio variantă și de ce a mers pe contractul inițial? ”Această decizie depășea cu mult competențele Ministerului Sănătății, eu nu puteam alege. Acest al patrulea contract fusese semnat de premier, vicepremier și ministrul de resort” a explicat Rafila, respectiv ”Cîțu, Barna și Mihăilă - există documentul semnat de toți trei”. Alexandru Rafila a mai spus că a făcut trei adrese, între 10 și 25 mai, punând pe masa dl. prim-ministru variantele: intrarea în acordul amintit vs. continuarea contractului semnat. ”Nu am primit niciun răspuns. L-am întâlnit și la ședința de guvern, i-am spus că avem o urgență, mi-a spus că o să vedem” a explicat Alexandru Rafila, adăugând că ”nu s-a întâmplat nimic, nu a existat o decizie”.

Vlad Voiculescu a intervenit în emisiune, unde a spus că ”Decizia Tribunalului din 1 aprilie nu a venit ca o surpriză. Putea fi prevăzută în 2023, în 2024, în 2025. Suntem la 4 ani de când oferta Comisiei Europene - pentru că aceasta a negociat cu Pfizer și a pus pe masa fiecărui stat membru o ofertă cu mai mult de trei puncte, dar trei puncte erau esențiale, care a fost acceptată de 24 de state membre, două au răspuns negativ, iar România deloc. Nu presupun eu, știm cu toții. Patru ani mai târziu, avem o decizie care costă România 600 de milioane de euro plus dobânzi. O parte din această sumă vine ca urmare a lipsei răspunsului din 2023. Cele trei puncte care au fost pe masa domnului Rafila și a domnului Ciucă au fost:

o reducere cu o treime a cantității de vaccinuri

o reducere la jumătate a costurilor prin plata unei jumătăți din preț, adică 9,75 față de 19,5.

reeșalonarea dozelor de vaccin pe patru ani - ne-ar fi scutit de 150 - 200 de milioane de euro pe care o să-i plătim ca dobânzi”.

”Trebuia să existe o OUG a Guvernului”

Alexandru Rafila i-a replicat, la Digi24: ”Îmi pare rău că dl. Voiculescu nu a asistat la emisiune și nici măcar nu a reușit să audă ce am spus la sfârșitul intervenției mele. Am spus că, în urma negocierilor, am reușit să ajungem la o soluție amiabilă cu compania Moderna, iar vaccinurile pe care dânsul le-a contractat, adică 3,1 milioane de doze, în valoare de 100 de milioane de euro, nu le-a mai plătit statul român. Fuseseră contractate de dl. Vlad Voiculescu, dar nu e niciun fel de problemă. Apropo de buna credință de la Ministerul Sănătății, nu ne-a interesat cine a semnat contractele, am încercat să apărăm statul român. Cu privire la a doua parte a intervenției, îl anunț pe dl. Vlad Voiculescu că suntem în 2026, deci nu puteau să se scurgă patru ani din 2023. Sunt trei ani. Acea taxă de flexibilitate, pentru că așa se numea, nu era obiectul vreunei plăți pe care cineva din România să poată să o facă fără să existe un act normativ care să permită plata acelei sume de 160 sau 170 de milioane de euro. Acea sumă, ca să poată să fie plătită, trebuia să existe o OUG a Guvernului României care să poată face posibilă exact acea plată, iar în al doilea rând trebuia să existe banii în contul Min. Sănătății, această sumă trebuia fi plătită în 30 de zile de la semnare. (...) Aceasta este situația reală, domnule Voiculescu”.

”Domnul Cîțu le făcea fără știrea mea, eu aflam la două-trei săptămâni după ce le contracta”

Vlad Voiculescu a venit și el cu replica, acuzându-l pe Alexandru Rafila că a mințit cu privire la contractul cu Moderna. ”Comanda a fost făcută de CNCAV, la comanda dlui. Cîțu, ceea ce este și într-o stenogramă din ședința de Guvern” a spus V. Voiculescu. ”Deci n-ați semnat comanda de vaccin?” a întrebat A. Rafila. ”Am semnat-o, dar doar după ce am mers cu un memorandum în Guvern” a răspuns V. Voiculescu, adăugând ”Domnul Cîțu le făcea fără știrea mea, eu aflam la două-trei săptămâni după ce le contracta, deci după ce România avea o obligație certă să cumpere vaccinuri, aflam și eu”.

Ulterior, Vlad Voiculescu a revenit la Alexandru Rafila, căruia i-a spus că ”dl. Rafila ar fi trebuit să facă un memorandum în 2023, în Guvern, nu o scrisoare, a doua și a treia”. ”Pentru Moderna, dvs. spuneți, d-le Rafila că ați negociat și ați ajuns la o înțelegere foarte bună cu compania. Am înțeles corect? (răspunsul: Corect) De ce n-ați făcut același lucru cu Pfizer?” a ridicat problema V. Voiculescu. ”Am făcut timp de un an” a răspuns A. Rafila, care a prezentat documentul semnat de către Vlad Voiculescu pentru vaccinurile Moderna, invocat anterior. ”Nu știu cine minte, dintre noi doi, dvs. ați semnat memorandumul pentru contractarea acestei cantități de doze și m-ați făcut mincinos că am spus acest lucru” a punctat fostul ministru al Sănătății, A. Rafila. (vezi documentul semnat în Galeria Foto).