Japonia se confruntă cu cea mai mare scădere a populației din ultimul secol: 2,5% în ultimii 5 ani

Populaţia Japoniei a scăzut cu 2,5% în cinci ani, conform datelor unui recensământ publicate vineri, o scădere record de la începutul realizării recensământului populaţiei, în 1920, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Se preconizează că populaţia celei de-a patra economii mondiale va ajunge la 123 de milioane până în 2025, conform unui număr preliminar al recensământului, care se efectuează la fiecare cinci ani în arhipelag.

Acest lucru reprezintă cu peste trei milioane de oameni mai puţin decât în recensământul precedent din 2020. Scăderea este de peste trei ori mai mare decât cea înregistrată între 2015 şi 2020.

"Aceste cifre confirmă încă o dată că declinul demografic al ţării noastre se agravează", a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al guvernului, Minoru Kihara.

A doua cea mai în vârstă populaţie din lume

Potrivit Băncii Mondiale, Japonia are a doua cea mai în vârstă populaţie din lume după Monaco. Iar în 2023, rata natalităţii era de 1,2, mult sub cea de 2,1 copii necesari pentru a menţine nivelul populaţiei.

Datele oficiale publicate la începutul acestui an au arătat că numărul naşterilor în Japonia a scăzut pentru al zecelea an consecutiv în 2025, cu un total de 705.809 nou-născuţi.

Deşi imigraţia este adesea citată ca o soluţie la scăderea ratei natalităţii, prim-ministrul conservator Sanae Takaichi pledează pentru măsuri mai stricte împotriva afluxului de străini.

În ultimii ani, liderii japonezi au încercat, cu succes limitat, să încurajeze căsătoria şi naşterile prin creşterea alocaţiilor pentru copii, subvenţionarea concediului parental şi chiar lansarea de aplicaţii matrimoniale.

