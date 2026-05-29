Cine-i despăgubește pe proprietarii din blocul avariat de drona rusească: Polițele facultative și asigurarea PAD nu acoperă situația de război

Acoperișul unui bloc din Galați și un apartament au fost grav avariate după ce o dronă Geran 2 de proveniență rusească s-a prăbușit pe clădirea de locuințe. În acest context, se ridică întrebarea privitoare la asigurarea blocului și apartamentului cu pricina și despăgubirile pe care le pot primi persoanele afectate.

În România există două tipuri de asigurări de locuințe, asigurarea PAD, obligatorie, ce acoperă strict trei riscuri naturale: cutremur, inundații și alunecări de teren, și Asigurarea Facultativă a Locuinței. Într-un interviu exclusiv pentru DC News, analistul economic Adrian Negrescu a confirmat că niciuna dintre cele două asigurări nu acoperă o astfel de situație.

CITEȘTE ȘI - BREAKING NEWS Dronă căzută la Galaţi. Preşedintele Nicuşor Dan a convocat CSAT

„Nici asigurarea PAD, nici cea facultativă nu acoperă astfel de incidente. În general, asigurările nu acoperă situații de război, iar aici avem o situație clară de război. Faptul că o dronă militară încărcată cu explozibil intră într-o clădire de locuințe, niciun asigurator de pe lumea asta nu va despăgubi o astfel de situație“, a punctat, într-un interviu oferit DC News, analistul economic Adrian Negrescu.

Acesta a precizat faptul că România este nepregătită în ceea ce privește interceptarea dronelor din conflictul din proximitate, iar în fața lentorii autorităților centrale, administrațiile locale ar trebui să ia măsuri pentru protejarea propriilor cetățeni.

„Asta este încă o dovadă a faptului că România este nepregătită în fața unor astfel de situații. Poate ar fi bine să modificăm legea dronelor, în așa fel încât autoritățile locale, primăriile, să poată să își cumpere sisteme anti-drone și să se apere singure în fața unor astfel de situații“, a precizat analistul economic.

Majoritatea polițelor facultative au incluse riscurile de „cădere de aparate de zbor“ sau „incendiu/explozie“, însă exclud daunele provocate de acte de război, agresiuni militare sau conflicte armate.

CITEȘTE ȘI - Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!

Cum pot fi despăgubiți proprietarii din blocul din Galați, după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe acesta

În privința despăgubirilor pentru această situație, Adrian Negrescu a punctat faptul că singurul ajutor ar putea fi oferit fie de primăria UAT-ului în cauză, în speță Galați, fie de Guvernul României, prin fondul de urgență.

„Pentru despăgubirea apartamentului cred că este un fond pentru situații de urgență la nivelul localității. Primarul Ionuț Pucheanu ar putea da mai multe detalii.

Pe de altă parte, cred că și Guvernul României, prin fondul de urgență, poate interveni pentru a rezolva această problemă care, din fericire, nu s-a transformat într-o tragedie uriașă“, a punctat analistul economic, adăugând că „dacă această dronă era cu 10 metri mai jos, probabil că blocul respectiv ar fi fost istorie, iar numărul victimelor ar fi fost mult mai mare“.

CITEȘTE ȘI - Asigurările PAD ating 2,39 milioane de poliţe active, după o creştere constantă în februarie 2026. Care e topul pe regiuni