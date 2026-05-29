Data publicării: 29 Mai 2026

EXCLUSIV Cine-i despăgubește pe proprietarii din blocul avariat de drona rusească: Polițele facultative și asigurarea PAD nu acoperă situația de război
Autor: Ioan-Radu Gava

bloc avariat de drona galati Foto: Inquam Photos / George Calin
O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați, mai multe persoane fiind rănite în urma incidentului.

Acoperișul unui bloc din Galați și un apartament au fost grav avariate după ce o dronă Geran 2 de proveniență rusească s-a prăbușit pe clădirea de locuințe. În acest context, se ridică întrebarea privitoare la asigurarea blocului și apartamentului cu pricina și despăgubirile pe care le pot primi persoanele afectate.

În România există două tipuri de asigurări de locuințe, asigurarea PAD, obligatorie, ce acoperă strict trei riscuri naturale: cutremur, inundații și alunecări de teren, și Asigurarea Facultativă a Locuinței. Într-un interviu exclusiv pentru DC News, analistul economic Adrian Negrescu a confirmat că niciuna dintre cele două asigurări nu acoperă o astfel de situație.

„Nici asigurarea PAD, nici cea facultativă nu acoperă astfel de incidente. În general, asigurările nu acoperă situații de război, iar aici avem o situație clară de război. Faptul că o dronă militară încărcată cu explozibil intră într-o clădire de locuințe, niciun asigurator de pe lumea asta nu va despăgubi o astfel de situație“, a punctat, într-un interviu oferit DC News, analistul economic Adrian Negrescu.

Acesta a precizat faptul că România este nepregătită în ceea ce privește interceptarea dronelor din conflictul din proximitate, iar în fața lentorii autorităților centrale, administrațiile locale ar trebui să ia măsuri pentru protejarea propriilor cetățeni.

„Asta este încă o dovadă a faptului că România este nepregătită în fața unor astfel de situații. Poate ar fi bine să modificăm legea dronelor, în așa fel încât autoritățile locale, primăriile, să poată să își cumpere sisteme anti-drone și să se apere singure în fața unor astfel de situații“, a precizat analistul economic.

Majoritatea polițelor facultative au incluse riscurile de „cădere de aparate de zbor“ sau „incendiu/explozie“, însă exclud daunele provocate de acte de război, agresiuni militare sau conflicte armate.

Cum pot fi despăgubiți proprietarii din blocul din Galați, după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe acesta

În privința despăgubirilor pentru această situație, Adrian Negrescu a punctat faptul că singurul ajutor ar putea fi oferit fie de primăria UAT-ului în cauză, în speță Galați, fie de Guvernul României, prin fondul de urgență.

„Pentru despăgubirea apartamentului cred că este un fond pentru situații de urgență la nivelul localității. Primarul Ionuț Pucheanu ar putea da mai multe detalii.

Pe de altă parte, cred că și Guvernul României, prin fondul de urgență, poate interveni pentru a rezolva această problemă care, din fericire, nu s-a transformat într-o tragedie uriașă“, a punctat analistul economic, adăugând că „dacă această dronă era cu 10 metri mai jos, probabil că blocul respectiv ar fi fost istorie, iar numărul victimelor ar fi fost mult mai mare“.

Comentarii (2)

Ivan   •   29 Mai 2026   •   11:12

Cum cine îi despăgubește pe proprietari ? Imediat omul „sine qua non” din România, Bolovan și reprezentantul partidului „minune”, Uniunea Sărăcirii Românilor, care „apără” România, Dinel Miruță, transferă banii în contul proprietarilor și problema este „rezolvată” așa cum au „rezolvat” și viețile și traiul românilor... vai de noi, românii, cu incapabilii ăștia !!! Și mai e o problemă gravă: Distanța municipiul Galați - apropiată frontieră (Vama Giurgiulești, Republica Moldova) este de aproximativ 17 km deci un obiect, o dronă militară, care sigur nu avea viteză supersonică, care se apropie de granița României, zboară 17 km, cel puțin, în spațiu aerian al României și lovește o clădire civilă în România, un bloc de locuințe, dar putea fi o rachetă în loc de dronă, care să lovească un spital, ori o școală, ori o grădiniță, Doamne ferește și apără-ne, ce nenorocire s-ar fi putut întâmpla ?

traian-traian   •   29 Mai 2026   •   10:48

LOCUIESC LA SES, LOCUIESC LA ETAJ 3 DIN 4 ,DE CE SA PLATESC ASIGURARE PENTRU ALUNECARE,INUNDATIE, APROPO, IA SA VEZI MOTIV DE MAJORAER TAXE IMPUSE DE ILIE-JUPUILA PE MOTIV CA PUTIN A SCAPAT (caprele-toiu-diana buzoianu(practicanta video-ceat, carcotasi zic ca in timpul liber mai facea pe centura 'PLINUL LA T.I.R -ISTI -otomani

