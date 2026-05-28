Trenul „România” revine pe ruta spre Istanbul și Bulgaria. Tot ce trebuie să știi despre program și bilete

Potrivit unui comunicat al operatorului național feroviar de pasageri, prin aceste rute internaționale directe, compania vine în sprijinul pasagerilor care aleg să își petreacă vacanțele sau concediile în Bulgaria și Turcia.

Rute și program pentru Varna

Pentru direcția Varna, în perioada 12 iunie și 11 octombrie 2026, circulă trenul internațional „România” 461 (461/9623), pe ruta București Nord cu plecare la 10:46 și sosire la Varna la 19:56.

În sens invers, în perioada 13 iunie și 12 octombrie, circulă trenul internațional „România” 460 (9620/460), pe traseul Varna cu plecare la 9:30 și sosire la București Nord la 16:56.

Prețul unui bilet București Nord Varna sau retur, la clasa a doua, este de 27 de euro.

Conexiuni feroviare spre Sofia

Pentru Sofia, în perioada 13 iunie și 12 octombrie 2026, este disponibil trenul internațional „România” 461, cu plecare din București Nord la 10:46 și sosire la Sofia la 20:41.

În sens opus, trenul internațional „România” 460 (20231/460) circulă pe ruta Sofia cu plecare la 7:00 și sosire la București Nord la 16:56.

Tariful unei călătorii București Nord Sofia sau retur, la clasa a doua, este de 33,6 euro.

Tren direct București-Istanbul

Pentru Istanbul/Halkali, trenul internațional „România” 461 (461/465/493/12504) pleacă din București Nord la 10:46 și ajunge la destinație la 9:56, în perioada 13 iunie și 12 octombrie 2026.

În sens invers, trenul internațional „România” 460 (12503/492/464/460) circulă pe ruta Istanbul/Halkali cu plecare la 20:00 și sosire la București Nord la 16:56, în intervalul 11 iunie și 10 octombrie.

Prețul unui bilet București Nord Istanbul/Halkali sau retur, la vagon cușetă cu patru locuri, este de 57,8 euro.

Cum pot fi cumpărate biletele

Reprezentanții companiei feroviare precizează că biletele pentru călătoriile internaționale pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte de plecare, din stațiile și agențiile CFR Călători deschise traficului internațional, precum și online, de pe site-ul oficial.

Pentru Bulgaria și Turcia, biletele pot fi ridicate din gară sau livrate prin curier pe teritoriul României. În cazul călătoriilor spre Bulgaria, biletele pot fi primite și în format PDF, direct pe telefonul mobil.

Totodată, pentru călătoriile în Bulgaria și Turcia se poate folosi și oferta Interrail, atât în varianta continuă, cât și flexi. Biletele Interrail sunt disponibile la casele de bilete din stațiile și agențiile CFR Călători cu vânzare în trafic internațional.