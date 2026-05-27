Israelul anunță eliminarea noului şef al aripii armate a Hamas

Anunțul vine la o zi după un atac israelian în Gaza, confirmat de oficialii de la Ierusalim, care susțin că ținta a fost noul comandant al structurii armate a Hamas.

Israel Katz: „Comandantul Hamas a fost eliminat”

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a transmis într-un mesaj publicat pe platforma X că operațiunea militară a avut ca rezultat uciderea liderului vizat.

„Comandantul aripii armate a organizației teroriste Hamas din Gaza a fost eliminat ieri”, a declarat acesta.

Ținta atacului: Mohammed Odeh, noul șef al Brigăzilor al Qassam

Atât Israel Katz, cât și premierul israelian Benjamin Netanyahu au confirmat marți că armata israeliană a desfășurat un atac în Fâșia Gaza, ce a avut ca obiectiv o figură recent numită în conducerea militară a Hamas.

Într-o declaraţie comună, armata israeliană şi Shin Bet, agenţia israeliană de securitate internă, au confirmat că Mohammed Odeh, care „a deţinut funcţia de şef al aripii militare a Hamas după eliminarea lui Ezzedine al-Haddad” (pe 15 mai, într-un atac israelian), a fost ucis într-un „atac în nordul Fâşiei Gaza”.

Mohammed Odeh a condus mult timp serviciile de informaţii ale Brigăzilor Ezzedine al-Qassam, aripa militară a Hamas, notează Agerpres. Numirea sa la conducerea Brigăzilor, succedându-i lui al-Haddad, nu a fost niciodată anunţată sau confirmată de mişcarea islamistă palestiniană.

Contactată de AFP, Hamas nu reacţionase încă în cursul dimineţii la anunţul Israelului.

„Ne-am angajat să-i eliminăm pe toţi cei care au orchestrat masacrul din 7 Octombrie, şi asta vom face”, a declarat Israel Katz, referindu-se la atacul din 7 octombrie 2023 lansat de Hamas asupra Israelului, care a declanşat războiul actual.

Ministrul a adăugat că Israelul este hotărât să pună capăt dominaţiei Hamas asupra Fâşiei Gaza.

„Planul de migraţie voluntară din Gaza va fi, de asemenea, implementat. Totul se va face la momentul potrivit şi în modul corect”, a mai spus Katz.