Turiștii care intră în carantină 3 săptămâni

Thailanda a hotărât marţi să impună o carantină de 21 de zile pentru turiștii care vin din Republica Democratică Congo (RDC) şi Uganda ori care au tranzitat aceste state africane în care a izbucnit o epidemie gravă de Ebola, transmite AFP.

Turiștii care prezintă sau nu "simptomele infecţiei cu Ebola", plasați în carantină în Thailanda

Călătorii care prezintă sau nu prezintă "simptomele infecţiei cu Ebola trebuie să facă o carantină de cel puţin 21 de zile", a transmis Ministerul Sănătăţii din Thailanda într-un comunicat.

Republica Democratică Congo a anunțat pe 15 mai o epidemie de Ebola

După ce Republica Democratică Congo (RDC) a declarat pe data de 15 mai 2026 o epidemie de Ebola cauzată de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există în prezent nici vaccin, nici tratament specific şi care prezintă o rată de mortalitate care poate să fie până la 50%, această boală a provocat 204 de morți, conform unui bilanţ difuzat sâmbătă de ministerul Sănătăţii din acea ţară. În Uganda, o persoană a murit din cauza bolii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a decretat o alertă sanitară de importanţă internaţională.

Risc în Thailanda de infectare cu Ebola

Thailanda nu a raportat niciun călător infectat cu Ebola, dar riscul există din cauza deplasărilor populaţiei în întreaga lume, a avertizat un înalt oficial din Ministerul thailandez al Sănătăţii, Somlerk Jeungsmarn, citat în acelaşi comunicat.

Cei care prezintă simptome suspecte de Ebola trebuie să rămână izolaţi într-un spital public desemnat de autorităţi. De asemenea, persoanele fără simptome îşi vor petrece perioada de carantină într-un loc neprecizat, conform ministerului thailandez.

Deocamdată, OMS a raportat 10 morți confirmate ce au fost cauzate de Ebola şi 220 morți suspecte în RDC de la jumătatea lunii mai, dar şi 900 de cazuri suspecte de infectare, notează Agerpres.

