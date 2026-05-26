€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri Turiștii care intră în carantină 3 săptămâni
Data publicării: 26 Mai 2026

Turiștii care intră în carantină 3 săptămâni
Autor: Andrei Itu

De la controale în aeroporturi până la suspendarea zborurilor Cum ar trebui să răspundă Europa la noul focar de Ebola FOTO: magnific.com @Svitlana Hulko
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O țară a decis marţi să impună o carantină de 21 de zile pentru călătorii care vin din Republica Democratică Congo (RDC) şi Uganda sau care au tranzitat aceste ţări africane în care a izbucnit o gravă epidemie de Ebola

Thailanda a hotărât marţi să impună o carantină de 21 de zile pentru turiștii care vin din Republica Democratică Congo (RDC) şi Uganda ori care au tranzitat aceste state africane în care a izbucnit o epidemie gravă de Ebola, transmite AFP.

Turiștii care prezintă sau nu "simptomele infecţiei cu Ebola", plasați în carantină în Thailanda

Călătorii care prezintă sau nu prezintă "simptomele infecţiei cu Ebola trebuie să facă o carantină de cel puţin 21 de zile", a transmis Ministerul Sănătăţii din Thailanda într-un comunicat.

Republica Democratică Congo a anunțat pe 15 mai o epidemie de Ebola

După ce Republica Democratică Congo (RDC) a declarat pe data de 15 mai  2026 o epidemie de Ebola cauzată de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există în prezent nici vaccin, nici tratament specific şi care prezintă o rată de mortalitate care poate să fie până la 50%, această boală a provocat 204 de morți, conform unui bilanţ difuzat sâmbătă de ministerul Sănătăţii din acea ţară. În Uganda, o persoană a murit din cauza bolii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a decretat o alertă sanitară de importanţă internaţională.

Risc în Thailanda de infectare cu Ebola

Thailanda nu a raportat niciun călător infectat cu Ebola, dar riscul există din cauza deplasărilor populaţiei în întreaga lume, a avertizat un înalt oficial din Ministerul thailandez al Sănătăţii, Somlerk Jeungsmarn, citat în acelaşi comunicat.

Cei care prezintă simptome suspecte de Ebola trebuie să rămână izolaţi într-un spital public desemnat de autorităţi. De asemenea, persoanele fără simptome îşi vor petrece perioada de carantină într-un loc neprecizat, conform ministerului thailandez.

Deocamdată, OMS a raportat 10 morți confirmate ce au fost cauzate de Ebola şi 220 morți suspecte în RDC de la jumătatea lunii mai, dar şi 900 de cazuri suspecte de infectare, notează Agerpres.

Vezi și - Mulțimea furioasă dă foc corturilor unui spital pentru Ebola: „Nu înțeleg! Cred că e o invenție a străinilor, că nu există” / VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

thailanda
ebola
carantina
turisti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Polițiștii din Thailanda, deghizați în dansatoare, au păcălit și au capturat un infractor
Publicat acum 38 minute
Invazie de limacși în grădinile din România. Fac praf căpșunele. Ce se întâmplă dacă, din greșeală, îi mănânci
Publicat acum 42 minute
Turiștii care intră în carantină 3 săptămâni
Publicat acum 46 minute
Data la care se joacă Supercupa României. Încă un duel între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj
Publicat acum 46 minute
Haos cu salariile procurorilor, în noua lege a salarizării. PÎCCJ vrea la masa discuțiilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 12 minute
Legea salarizării: Cosmin Dorobanțu (FSANP) anunță că dă Guvernul în judecată / Cerințele personalului din apărare și ordine publică
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Eugen Tomac, premier de cursă lungă pentru dezideratul lui Nicușor Dan. Scenariul care ar lăsa PNL în afara deciziei politice
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Andrei Caramitru: Vă spun o informație. Știți cât plătesc saudiții pe consultanță de la marile firme internaționale?
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Situația urșilor din România, scăpată de sub control: Adevăratul motiv pentru care nu se iau măsuri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close