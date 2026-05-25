Mesaje RO-ALERT după apariția unor urși în Piatra-Neamț, Farcașa și Bicaz Chei

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ a transmis, în noaptea de duminică spre luni, trei mesaje RO-ALERT, după apariţia unor urşi în proximitatea unor gospodării.

Prima alertă a vizat prezenţa unui urs în satul Bicaz Chei, în zona tarabelor.

La scurtă vreme a fost emis un nou mesaj RO-ALERT prin care era semnalată prezenţa animalului în satul Farcaşa.

Aproape de miezul nopţii, şi locuitorii din cartierul Sarata, municipiul Piatra-Neamţ, au fost înştiinţaţi că un urs se află în zona străzii Humăriei.

Sâmbăta trecută, autorităţile au emis alte trei mesaje RO-ALERT după apariţia unui alt urs în zona traseelor de escaladă, între Via Ferrata Astragalus şi Rezervaţia Cheile Şugăului - Munticelu.

Acum o săptămână, reprezentanţii Primăriei Piatra-Neamţ au decis împuşcarea unui urs care, deşi a fost alungat în nenumărate rânduri din zona Ştrand - Bâtca Doamnei, a revenit.

