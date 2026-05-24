DCNews Stiri "O mare capcană" în noua lege a salarizării. Cine va avea de suferit. Avertismentul lansat de liderul SNPPC
Data publicării: 24 Mai 2026

EXCLUSIV "O mare capcană" în noua lege a salarizării. Cine va avea de suferit. Avertismentul lansat de liderul SNPPC
Autor: Mihai Ciobanu

vasile zelca Vasile Zelca - SNPPC
Noua lege a salarizării stârnește revoltă în Poliție: „Unii angajați pot rămâne cu salariile înghețate toată cariera”.

După ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că s-a ajuns la un acord între PSD, PNL, USR şi UDMR pentru noua lege a salarizării în sectorul public, Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii, Sociale, a anunţat că proiectul va fi publicat luni în transparenţă decizională.

În acest context, Vasile Zelca, preşedintele SNPPC - Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, a atras atenţia asupra unor probleme din această nouă lege care vor afecta în mod direct poliţiştii şi personalul contractual. 

“Luni va fi publicată în transparenţă legea, dar deja se discută despre faptul că nu vor scădea veniturile bugetarilor – în special ale poliţiştilor şi personalului contactual pentru că pe ei îi reprezentăm noi – numai că acolo avem o mare problemă: guvernanţii spun că dacă un poliţist va avea salariul prea mare în raport cu noua lege a salarizării, salariul acestuia va fi îngheţat şi va rămâne aşa până când va fi ajuns din urmă de ceilalţi. Numai că noi avem o problemă foarte mare: coeficientul 1 din noua lege nu va fi legat ombilicat de evoluţia salariului mimim pe economie, în sensul că dacă acesta creşte, salariile bugetarilor nu va creşte, iar această valoare de referinţă pe care o au în vedere guvernanţii va creşte prin decizie a Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii. Dacă nu va creşte această valoare de referinţă, acel poliţist va sta cu salariul îngheţat toată cariera lui, să zicem. E o mare capcană. De aceea noi milităm pentru legarea ombilicală a coeficientului 1 din legea salarizării de salariul minim pe economie”, a explicat Vasile Zelca, preşedintele SNPPC - Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.

„Mai avem o problemă şi în ceea ce priveşte debutanţii. În momentul de faţă, un poliţist debutant sau care are până în trei ani vechime are salariul de bază 4.075 lei. Salariul minim pe economie e 4.050 lei, dar din iulie salariul minim pe economie va fi 4.350 de lei. Deci acel poliţist va avea salariul de bază sub cel minim pe economie şi îi va trebui o sumă compensatorie care îl va duce într-o degringoladă juridică pentru că acea sumă nu va fi luată în calcul la calculul sporurilor, al chiriei şi multe altele”, a mai subliniat Vasile Zelca.  

Liderul sindical a precizat faptul că speră ca aceste probleme să îşi găsească o soluţie la dezbaterile din Parlament pe seama acestei legi. În caz contrar, vor urma proteste. 

