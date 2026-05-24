Subcategorii în Politica

DCNews Politica Mugur Isărescu premier? Răspunsul lui Bogdan Chirieac
Data publicării: 24 Mai 2026

Autor: Mihai Ciobanu

Analistul politic Bogdan Chirieac subliniază că guvernatorului Mugur Isărescu are un rol cheie în această perioadă.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, duminică seara, despre varianta nominalizării lui Eugen Tomac pentru funcţia de premier, context în care a subliniat faptul că oricine ar ajunge la Palatul Victoria ar trebui să profite de expertiza lui Mugur Isărescu pentru a lua acele măsuri necesare pentru redresarea României. Reamintim că guvernatorul BNR a ocupat funcţia de prim-ministru al României în perioada 1999-2000.

Citiţi şi: Eugen Tomac, premierul cu care USR ar accepta să rămână la guvernare. Avantajul în relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan

„Banca Naţională a României şi guvernatorul Mugur Isărescu cred că trebuie să se implice mai mult ca să împiedice astfel de derapaje cum a avut România, chiar dacă nu are pârghiile necesare. Inclusiv situaţia economică de acum a României e ţinută în mână de guvernator, să ştiţi. Noroc că Banca Naţională a României îşi face treaba cu prisosinţă”. 

Întrebat de către Violeta Romanescu, realizatoarea emisiunii, de ce nu vine Mugur Isărescu premier, Bogdan Chirieac a răspuns: „Lăsaţi-l la Banca Naţională că ştie ce face. Dacă nu era Mugur Isărescu acolo, cursul valutar aluneca de nu se mai vedea leul. BNR a intervenit atât cât trebuie, ca de fiecare dată”. 

