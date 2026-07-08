Ce întrebări i-ați adresa lui Călin Georgescu? Anca Murgoci, către Chirieac: „Fix pe el nu l-ați chemat!” / Propunerea analistului politic - video

Anca Murgoci și Bogdan Chirieiac, pe TikTok

„Fix pe el nu l-ați invitat...”, a zis Anca Murgoci către Bogdan Chirieac la DC News.

Ce întrebări i-ați adresa lui Călin Georgescu? Anca Murgoci, redactor-șef DC News, și Bogdan Chirieac, vă invită să îi adresați întrebări lui Călin Georgescu.

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Iată dialogul dintre Anca Murgoci și Bogdan Chirieac de pe TikTok:

Anca Murgoci: Haideți, domnule Chirieac, fix pe el nu l-ați invitat. Mă refer la Călin Georgescu, că poate n-au înțeles cititorii noștri. De ce nu l-ați invitat până acum pe Călin Georgescu? Eu aș vrea să-l invităm.

Bogdan Chirieac: Păi, uite, adresăm oficial invitația domnului Călin Georgescu să ne acorde un interviu la DC News. Interviul îl iei tu.

Anca Murgoci: Eu sunt deja suveranistă, am totul, sper că e suficient.

Bogdan Chirieac: Dacă acceptă domnul Călin Georgescu, mă alătur și eu echipei voastre câștigătoare. Și mai fac ceva, ca să vezi că la noi chiar e democrație: Îi invităm pe cititorii noștri de la DC News să ne transmită ce întrebări i-ar pune domnului Călin Georgescu.

Anca Murgoci: Și nu doar una, ci cât mai multe.

Bogdan Chirieac: Da, și selectăm. Cât putem și noi să întrebăm, întrebăm. Dar dacă domnul Călin Georgescu vrea să vină la DC News, nu avem nimic împotrivă.

Anca Murgoci: Mai ales că va fi un interviu cu doamna Anca, că știți că lui îi plac interviurile cu doamna Anca. Eu sunt doamna Anca și vă aștept pe DC News. Da, și domnul Chirieac este pregătit. Suntem amândoi suveraniști și patrioți.

Bogdan Chirieac: Suveraniști prooccidentali.

Anca Murgoci: Da. Vă așteptăm pe DC News și aici, în comentarii, să ne spuneți ce întrebări i-ați pune lui Călin Georgescu.