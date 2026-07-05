Traian Băsescu: Alegerile anticipate trebuiau să fie deja o opțiune. Preşedintele are acest instrument

Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Sursa foto: Agerpres

Alegerile anticipate sunt un instrument democratic pe care președintele trebuie să îl aibă la dispoziție, subliniază Traian Băsescu.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că șeful statului nu ar fi trebuit să transfere partidelor responsabilitatea desemnării unui premier și că avea obligația constituțională de a gestiona blocajul politic. Băsescu afirmă că președintele trebuia să creeze deja cadrul pentru eventuala declanșare a alegerilor anticipate, pe care le consideră un instrument democratic aflat la dispoziția șefului statului, chiar dacă acesta nu este obligat să îl folosească.

"A fost un vot în Parlament în care ţi s-a spus: Pleacă! Şi spune Constituţia: pleci în 45 de zile maximum. Dar dacă domnul preşedintele a stat 30 de zile să negocieze el, iar astăzi vine şi zice că să spună partidele... Păi cum cedezi tu atributul tău constituţional de desemnare şi vii şi spui publicului 'păi să se hotărască partidele, să îmi dea un om'. Nu, te hotărăşti tu după ce discuţi cu ele şi când nu ai un rezultat bun, îţi asumi. Îţi asumi şi zece desemnări dacă este nevoie. Dar în 60 de zile trebuie să ai minimum două ca să creezi condiţiile de a treia variantă, alegerile anticipate.

Este un instrument democratic", a transmis Traian Băsescu, duminică seara, într-o intervenţie la România TV.

Întrebat de Cristina Şincai dacă alegerile anticipate sunt, acum, cea mai bună variantă, Traian Băsescu a răspuns: "Eu nu spun că e cea mai bună, dar este o variantă care obligatoriu trebuia să fie creată până la ora asta, pentru că este un instrument pe care preşedintele îl are, poate să îl aplice sau nu. Nu e obligatoriu să îl aplice. El poate apoi continua să facă desemnări până când apare un premier care trece de Parlament, dar nu se poate lipsi de acest instrument când avem un blocaj de asemenea dimensiuni".