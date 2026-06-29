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Traian Băsescu: În sfârşit consens. Fiecare primeşte ce vrea

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 29 Iun 2026
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imagine cu traian basescu
Foto: Agerpres

Mai vedem la toamnă!Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că nu ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE;Bolojan nu...

”Mai vedem la toamnă! 

  • Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că nu ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE;
  • Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit “ordin constitutional de evacuare” din Palatul Victoria, el vrea la Palat;
  • Dan nu vrea anticipate dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele;
  • Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat.

În sfârşit consens. Fiecare primeşte ce vrea. Doar ţara nu primeşte un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!” explică Traian Băsescu, fost președinte al României, situația politică a țării, în acest moment. 

Citește și: Dacă ajungem la alegeri anticipate, Guvernul Bolojan ar continua până la sfârșitul anului. Prima dată în care se pot organiza
 

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