Va candida Victor Ponta la viitoarele alegeri prezidențiale? Răspunsul, la DC News / video

Va candida Victor Ponta la viitoarele alegeri prezidențiale? Fostul premier a răspuns la întrebarea adresată de cititorii DC News.

Întrebat dacă va candida la viitoarele alegeri prezidențiale și dacă este prea devreme pentru a discuta despre acest subiect, Victor Ponta a răspuns că nu este devreme și a criticat absența președintelui Nicușor Dan și situația Guvernului, pe care l-a acuzat că ia decizii proaste pentru România.

„Candidați la alegerile prezidențiale? Vă întreabă toți cititorii DC News. E prea devreme?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor DC News.

„Nu e prea devreme. Problema principală este că, în acest moment, nu avem președinte. Nicușor Dan nu prea e prezent deloc, dar cel mai grav e ceea ce se întâmplă cu Guvernul. Avem un guvern demis, incomplet, care în fiecare zi ia niște decizii proaste pentru România.

Președintele în funcție ar fi trebuit să apere România de acest guvern. Dacă nu o face, încercăm să o facem noi, cei din Parlament, dumneavoastră - presa, dar e foarte greu”, a spus Victor Ponta în exclusivitate pentru DC News.

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Victor Ponta, anunț despre noul partid și viitorul său politic

Întrebat dacă își va face partid, Victor Ponta a declarat că nu este vorba despre un proiect personal, ci despre oferirea unei alternative politice pentru românii nemulțumiți de actuala guvernare.

El a susținut că se simte obligat să continue lupta politică și și-a exprimat convingerea că situația României poate fi schimbată în bine, așa cum s-a întâmplat și în 2012.

„Nu e vorba să-mi fac eu partid. E vorba de a decide dacă abandonăm lupta și lăsăm România pe mâna USR-istă sau dacă cei care m-au votat anul trecut, 1,3 milioane de români - cred că sunt mulți alții care probabil regretă că nu au votat și s-au lăsat păcăliți de propagandă - dacă oamenii ăștia pot să spună: „Există și o altă variantă decât ce avem acum”.

Și, da, cred că e obligația mea, după câtă experiență am acumulat, după câte lucruri bune și câte greșeli am făcut, după numărul de situații în care am căzut și m-am ridicat, e obligația mea față de cei care m-au votat, foarte mulți români, dar și față de ceilalți, să nu abandonez și să zic: „Gata, asta e! S-a pierdut tot, intrăm în faliment”.

În 2012, situația era foarte rea și am dovedit că s-a putut schimba. Sunt convins că se poate schimba și acum în bine”, a spus Victor Ponta în exclusivitate pentru DC News.