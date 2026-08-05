Călin Georgescu contestă trecerea la euro după ce Nicușor Dan a anunțat că există „acord politic”: „Leul este al românilor!”

Foto: Agerpres / Calin Georgescu

Călin Georgescu a transmis marți seară un mesaj pe Facebook în care critică posibilitatea trecerii României la moneda euro, la câteva zile după ce președintele Nicușor Dan a afirmat că există un acord politic pentru adoptarea monedei unice europene.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că o astfel de decizie nu ar trebui luată fără o consultare amplă a populației și afirmă că renunțarea la moneda națională ar avea implicații care depășesc sfera economică.

„Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Georgescu spune că schimbarea monedei naționale ar avea efecte asupra veniturilor și costului vieții și consideră că populația ar trebui să decidă într-o astfel de chestiune.

„O hotărâre care intră în fiecare pensie, în fiecare salariu și în prețul fiecărei pâini nu poate fi prezentată poporului ca un fapt împlinit. Dincolo de proceduri și tratate, există o obligație morală și democratică: românii trebuie ascultați și trebuie să aibă ultimul cuvânt”, a transmis acesta.

În continuarea mesajului, fostul candidat la prezidențiale a susținut că moneda națională reprezintă un element important pentru independența economică a statului.

„Renunți la leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia.

Leul este al românilor: păstrăm leul, păstrăm șansa de a ne reface țara prin noi înșine”, susține Georgescu.

Exemplul oferit de Călin Georgescu în dezbaterea despre moneda euro

În aceeași postare, Călin Georgescu a invocat situația unor state europene care nu utilizează moneda euro și a susținut că apartenența la Uniunea Europeană nu presupune automat renunțarea la moneda națională.

„Priviți la Europa: Marea Britanie a fost membră a construcției europene timp de aproape cinci decenii fără să renunțe la lira sterlină. Astăzi, dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, șase nu folosesc euro: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca. Euro nu este garanția prosperității, iar moneda națională nu este o piedică în calea ei”, spune fostul candidat la prezidențiale.

Georgescu afirmă, totodată, că adoptarea monedei unice europene ar putea avea efecte asupra prețurilor și asupra mediului de afaceri.

„Trecerea la euro ar duce la o scumpire generalizată. Veniturile vor rămâne la fel, în timp ce costurile vieții vor exploda. Din nou. Cine va plăti prețul? Poporul român. Omul de rând. Micul producător va fi lovit crunt, până la dispariție.

Banii românilor să lucreze pentru români: păstrăm leul, păstrăm demnitatea de oameni liberi”, conchide Călin Georgescu.

Ce a declarat Nicușor Dan despre adoptarea monedei euro

Declarațiile lui Călin Georgescu au fost publicate după mesajul transmis de președintele Nicușor Dan în urma deciziei agenției Fitch de a menține ratingul României.

Șeful statului a spus sâmbătă că există un consens politic privind obiectivul aderării la zona euro și că următorul Executiv va avea rolul de a pregăti pașii necesari pentru acest proces.

„Există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, a declarat Nicușor Dan.