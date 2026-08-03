Bolojan cere, din nou, implicarea românilor, a companiilor și a autorităților. Primele efecte au început deja să apară în energie / video

Ilie Bolojan / gov.ro

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis un nou apel public către români, către companii și către autoritățile locale, după ce Guvernul a analizat situația împreună cu cei mai mari consumatori de energie din România.

Ilie Bolojan a explicat că reducerea consumului trebuie să fie un efort comun și că fiecare categorie are un rol important în această perioadă.

„Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care în aceste zile, la solicitările Guvernului în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat aceste măsuri și se văd efectele în reducerea consumului de energie din aceste zile”, a transmis premierul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, datele analizate de Guvern arată că măsurile voluntare au avut deja un impact asupra consumului de electricitate.

„De exemplu, față de alte ore ale zile, în această dimineață, am avut consum în medie cu 200 de megawați mai scăzut și se vede această acțiune a companiilor, de exemplu, legată de reducerea voluntară a consumului”, susține el.

Premierul a explicat că problema principală apare în intervalul de seară, atunci când consumul de energie atinge cele mai ridicate valori. Din acest motiv, Guvernul a discutat cu marii consumatori industriali pentru identificarea unor soluții adaptate fiecărui domeniu de activitate.

„Orele de presiune sunt cele de seară și în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânșii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, în funcție de profilurile pe care le au, în funcție de tehnologia pe care o operează”, spune Bolojan.

El a precizat că posibilitățile diferă de la o companie la alta, deoarece procesele industriale nu permit aceleași măsuri în toate cazurile.

„Unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor fără să li se afecteze procesul de producție, alte companii nu își permit acest lucru, trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale”, transmite Bolojan.

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Solicitare pentru primării și instituțiile publice. Iluminatul arhitectural ar putea fi redus în fiecare seară

Apelul Guvernului se adresează și administrațiilor locale, care sunt invitate să contribuie la economisirea energiei prin măsuri care nu afectează serviciile importante.

„Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 21:00 și până la ora 23:00”, transmite Bolojan.

Declarațiile premierului au fost făcute după o întâlnire desfășurată în format online cu reprezentanții a 80 de companii al căror consum anual depășește 50.000 de megawați.

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