Incendiu la un bloc din Capitală. Update: Focul a fost lichidat / video

Incendiu la un bloc din Capitală, Sector 3, zona Odobești

Un incendiu a izbucnit, marți, la un bloc de locuințe din Capitală.

Update:

Incendiul este lichidat. Bilanț final:

- 49 de persoane s-au autoevacuat;

- 1 persoana a fost evacuata, asistata medical si ulterior transportata la spital (simptome specifice expunerii la fum).

Update:

În acest moment, focul este localizat, potrivit pompierilor.

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Știrea inițială:

Pompierii intervin, marți, la un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, zona Odobești, după ce un apartament de la ultimul etaj a luat foc.

Potrivit România TV, cauza incendiului ar fi reprezentată de onsupraîncărcare a instalației electrice.

Din fericire, persoanele care se aflau în clădire au fost evacuate, iar pompierii lucrează în aceste momente pentru stingerea focului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, pe strada Odobesti, sectorul 3, București.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 10.

Intervenim cu 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si doua echipaje SMURD.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru verificarea spațiilor interioare.

45 de persoane s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri. Până în momentul de față fără victime“, au transmis autoritățile care intervin.